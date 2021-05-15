高雄化學兵也進駐！全市400多點大消毒　環保局動員阻斷病毒擴散



▲高雄市大消毒 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市針對人潮聚集進行全市大消毒！陳其邁15日一早到鳳山車站視察消毒狀況，環保局表示從前天開始消毒，動員700多人，共消毒400多點，國軍也調派出20位化學兵，針對周圍進行清消，陳其邁表示，疫情嚴峻，市府嚴謹面對，11時也會召開防疫會議，表示有重要的事情宣布。

▲環保局及化學兵就位 。（圖／記者吳世龍攝）

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因應疫情變化及足跡涉及到高雄，高雄市進行全市大消毒，針對人潮聚集地，包含車站、公園、醫院、夜市等地，進行大消毒，就是為預防病毒進入社區，環保局針對38區來做預防性的消毒，希望阻斷病毒擴散，從前天下午至今動員700多人，共消毒400多點，15日更與國軍化學兵配合，針對施鳳山車站外圍消毒作業，20位化學兵全副武裝一早到位集合。

▲高雄市大消毒，陳其邁到場視察 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市長陳其邁表示，群聚感染事件顯示疫情嚴峻，市府會以嚴謹態度來面對。也呼籲民眾出門戴口罩，減少到公共場所，市府已經取消大型活動，15日上午11時也會召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第75次應變會議」，表示會後有重要的事情宣布。



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