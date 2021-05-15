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別白跑！台北22處「自然中心、美術館、文創園區」休館懶人包

▲關渡自然公園。（圖／台北市產發局提供）

▲關渡自然公園自然中心即起關閉。（圖／台北市產發局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

疫情進入嚴峻階段，為防堵持續擴大，臺北市政府昨宣布，北市公有場館從即日起（15日）起暫停開放，重新開放日期視疫情狀況再另行公布。另外，昨（14日）松山文創園區、北美館也同步休館，文青們要看奈良美智展、塩田千春：顫動的靈魂展可別白跑。

此外，北市公園處轄管之17處公有場館，例如北投露天溫泉浴池、前山公共浴室、環教場域、綠化教室、閱覽室，衛工處轄管之迪化污水處理廠、八里污水處理廠環教場地，大地處負責之2處環教場館及2處露營場，分別自5月13日起陸續停止開放，未來視疫情發展，調整開放時間或閉館措施，相關訊息將於本局及各場館官網更新。

活動方面，至110年6月8日前，除富陽公園生態週活動改線上方式辦理，其餘水利處、公園處、衛工處及大地處31場次集會活動，延後或停止辦理。

另外，公園處亦暫停開放使用轄管之6處親水設施親水設施包括：建成圓環、台北金融大樓水舞廣場、北投公園噴水池、玉成公園兒童遊戲場親水設施、三重世貿公園親水設施、榮星花園噴水廣場。

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北市公有場館暫停開放名單如下：
1.南港茶葉製造示範場
地址：臺北市南港區舊莊街二段336號

2.臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心
地址：臺北市文山區指南路三段40巷8-2號

3.關渡自然公園之自然中心
地址：臺北市北投區關渡路55號

4.圓山園區出租之室內外場館(爭艷館、舞蝶館、流行館、戶外長廊廣場(含農民市集)、戶外入口廣場、戶外花海廣場)
地址：臺北市中山區玉門街1號

5.新生園區對外開放之場館(健康體驗館.夢想館.天使生活館)
地址：臺北市中山區玉門街1號

▲新富町文化市場,萬華世界WAN der LAND 即將於16日開展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新富町文化市場。（圖／記者彭懷玉攝）

6.新富町文化市場
地址：臺北市萬華區三水街70號

▲POPOP TAIPEI 瓶蓋工廠 台北製造所,N24台北方舟,t.Hub。（圖／北市產發局提供）

▲POPOP TAIPEI 瓶蓋工廠。（圖／北市產發局提供）

7.台北製造所POPOP Taipei(不含G棟)
地址：臺北市南港區南港路2段13號

8.建國假日花市
地址：臺北市大安區建國高架橋下(仁愛路至信義路段)

9.建國假日玉市（玉器）
地址：臺北市大安區建國高架橋下

10.建國假日玉市（玉石）
地址：臺北市大安區建國高架橋下

11.建國假日藝文特區
地址：臺北市大安區建國高架橋下

12.龍山商場
地址：臺北市萬華區和平西路3段120號

13.龍山寺地下街
地址：臺北市萬華區西園路一段145號

▲▼台北故宮過去一天參觀人數平均會有7000至8000人受疫情影響，目前約一天2000人左右，人數銳減近6成，觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北故宮即日起北部院區全面閉館。（圖／記者呂佳賢攝）

14.故宮博物院
因應臺北市政府防疫升級，宣布臺北市公有場館關閉，國立故宮博物院自5月15日起北部院區全面閉館（含博物館園區等公共空間），並暫停北部院區所有對外活動。後續恢復開館日，將視疫情發展滾動式調整。南部院區則維持正常開放，若有調整開放時間或閉館措施，將另行公告於官網最新消息。

地址：台北市士林區至善路二段221 號

15.國立臺灣科學教育館
國立臺灣科學教育館即日起本館暫停對外開放，後續將視疫情發展滾動式調整，以配合地方政府區域防疫工作因應為主，開館時間也將參考北市府規定，另行公告。休館期間將暫停本館參觀服務，原訂各項推廣活動延期或取消辦理，已報名者將另作個別通知。

地址：臺北市士林區士商路189號

16.國立臺灣博物館
為防範新型冠狀病毒疫情擴散，本館自110年5月15日（週六）起至6月8日（週二）暫停開放（含臺博本館、古生物館、南門館、鐵道部園區），後續恢復開館日，將視疫情發展滾動式調整。

地址：臺北市中正區襄陽路二號

17.松山文創園區
松山文創園區自5月15日起全園區營業空間停止對外開放，及暫停受理場地和導覽等相關公共服務申請，重新開園日期視疫情狀況將另行公佈。

地址：台北市信義區光復南路133號

18.奈良美智特展
原訂展至6月20日的奈良美智特展今（14日）於官方Facebook發文公告，因應防疫升級，正於關渡美術館展出的奈良美智特展，將從即日起至6月8日前暫停開放，網友也求能延長展覽時間。

地址：台北藝術大學關渡美術館2F

19.台北市立美術館
北美館於官方發文公告，據台北市政府防疫指示，自5月15日起休館暫停對外開放，將視疫情發展及市府規定，公告重新開放日期，相關訊息請留意本館官網、FB與IG更新。民眾若想一睹日本藝術家「塩田千春：顫動的靈魂」特展，只能先暫緩。

地址：台北市中山區中山北路三段181號

20.台北當代藝術館
台北當代藝術館今（14日）於官網公告，因應臺北市政府相關防疫政策，台北當代藝術館(MoCA, TAIPEI)即日起全面休館，展覽暫停對外開放，部分活動取消、延期或暫緩。重新開館時間與相關活動時程，將視疫情狀況另行公告於MoCA官網及FB粉絲專頁。

地址：台北市大同區103長安西路39號

21.忠泰美術館
忠泰美術館配合政府加強防疫政策，為保障參觀民眾與美術館員工的健康安全，自即日起休館至5月21日，並將視疫情狀況隨時彈性調整公告。

地址：台北市大安區市民大道三段178號

22.台北市立天文館
臺北天文通粉專宣布，即日起暫停營業。

地址：台北市士林區基河路363號

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