鼓勵下載「衛福部社交距離APP」！　巴哈姆特宣布：加碼抽3台PS5

▲衛福部與行政院資安處、台灣人工智慧實驗室合作開發「台灣社交距離App」。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

為優化疫情調查效率及發掘可能風險個案，衛生福利部疾病管制署與行政院資安處、台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)合作開發「台灣社交距離App」，一旦與新的確診者接觸過，系統就會通知注意！目前除了疾管署在臉書推出抽獎外，巴哈姆特也加碼祭出「下載抽PS5」的活動，期盼吸引更多民眾下載。

指揮中心鼓勵全民下載使用「台灣社交距離App」，確保社區民眾安全，並將於衛生福利部疾病管制署官方臉書專頁「疾病管制署─1922防疫達人」辦理抽獎活動。另下載使用者若為確診病例且願意上傳去識別化接觸資料，將給予協助疫調獎勵金每人5,000元。

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對此，「巴哈姆特電玩資訊站」也在臉書號召，舉辦抽獎活動。民眾只要在5月23日以前，安裝「台灣社交距離App」並符合抽獎條件，將有機會獲得「PS5 光碟版主機」（3名）或是「動畫瘋月卡序號」（300名）。相關抽獎活動辦法可至「巴哈姆特電玩資訊站」臉書專頁瀏覽。

▲ 巴哈姆特推抽獎活動，鼓勵民眾下載App。

指揮中心指出，APP無須註冊，也不會上傳任何個人資料；功能主要是利用藍牙技術，記錄接觸對象去識別化資料，不包括地點定位資訊，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天，不會上傳到任何雲端服務，可在保障個人隱私條件的前提下，在發現COVID-19確診者的第一時間，及時通知曾與確診者有過接觸的使用者，可有效輔助疫情調查效率及發掘可能風險個案，阻斷疾病傳播，利人利己。

另外，當使用者接獲通知為確診者時，經衛生單位徵得確診者同意後可上傳資料，App將主動通知過去 14 天曾接觸過的對象(例如曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上者)並出現警示畫面，提醒用戶注意最近的身體狀況。當用戶收到提醒後，請主動與防疫人員聯繫，減少疫情擴散機會，保護公眾健康。

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