義守大學6／8前採遠距教學　畢典各班採1人代表辦理

▲義守大學將自110年5月17日至6月8日，全校課程改採遠距教學授課。（圖／義守大學提供）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心14日公布29例本土個案，其中案1289住高雄，為蘆洲群聚感染案，衛生局緊急匡列245人。因應疫情警戒標準升至第二級，義守大學召開防疫會議，更新校內防疫措施，其中包含即日起至6月8日前，全校課程採遠距教學。

因應疫情升溫，義守大學14日發布新聞稿，宣布自5月17日起至6月8日，全校課程改採遠距教學，若因課程性質確實無法採遠距教學方式（例如：實驗課、實作課、體育課），須事後補課，原則上於6月30日前完成（視疫情狀況調整）。

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義守大學表示，依高雄市政府5月12日公告，6月8日前停止辦理跨縣市學生相關集會活動；其餘採延期或取消方式辦理。停辦院際系際運動競賽，6月11日校級畢業典禮辦理方式，採各班派1名代表分3場辦理，維持每場100人以下，並謝絕觀禮；另各系自行辦理畢業典禮，恪遵室內100人為限；疫情提升至三級，所有活動（含畢業典禮）一律取消。

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