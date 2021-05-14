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新北幼兒園驚傳確診　負責人還原「真實狀況」：確定停課2週

▲▼新北某幼兒園驚傳確診。（圖／翻攝臉書／ㄨㄚ是泰山人）

▲新北某幼兒園驚傳確診，負責人還原狀況。（圖／翻攝臉書／ㄨㄚ是泰山人）

記者柯振中／綜合報導

新北市泰山區某幼兒園被爆料出現確診個案，市長侯友宜當時回應，目前沒有個案確診，也沒有停課，若有出現狀況，一定依照規定處理。對此，幼兒園的負責人也出面還原狀況，園內也有不斷消毒，「大家一起共體時艱，謝謝您們！」

台灣本土疫情連環爆發，有消息傳出，新北某幼兒園出現確診個案，市長侯友宜也緊急回覆，引起民眾熱議。對此，一名自稱「幼兒園負責人」的網友在臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」上發文，這次事件造成恐慌，對此深表歉意。

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負責人繼續解釋，實際上的狀況，是園長女兒的公公確診，但園長女兒沒有與公公同住，園長也沒有跟女兒同住，之所以會居家隔離，是衛生局希望把風險縮小，園長、園長女兒也沒有確診。

▼新北某幼兒園驚傳確診，園方回應了。（圖／翻攝臉書／ㄨㄚ是泰山人）

▲▼新北某幼兒園驚傳確診。（圖／翻攝臉書／ㄨㄚ是泰山人）

負責人說明，園長的女兒被通知，要進行自主隔離後，已在園區進行立即消毒作業，且從新冠疫情爆發開始，園所就持續消毒，要求戴口罩、勤洗手，也有專業消毒公司到場處理。

負責人指出，園所若有做得不好的地方，會持續改善檢討，也會不斷進行消毒環境的作業，目前已確定停課兩週，造成困擾深感抱歉，後續會更用心做好防疫工作，也希望鄉親不要傷害園所的家長、小孩，「大家一起共體時艱，謝謝您們！」

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