高雄女北返蘆洲探「獅父」匡列3醫護　衛生局：採檢沒全副武裝！

▲高雄市政府針對確診個案1289召開記者會說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一名女子北返回到蘆洲探望染疫確診的父親，結果沒想到卻在高雄自費採檢確診，高雄市衛生局大動作匡列143人，其中有3人還是幫忙採檢的醫護，但案1289這名女子在進行採檢時，脫下口罩，而當時負責採檢的醫護人員並沒有做好防疫措施，所以才被同時匡列。當時並沒有高雄市長陳其邁表示：「擴大採檢的意義就是希望說，針對風險較高的人，我們把可能染疫風險的比較高的，先把他抓出來」。

【相關新聞閱讀】高雄現首例群聚確診！直擊大賣場南北差異 一張照曝在地人心情

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名高雄女子確診案號為1289，她於5月8日回新北市蘆洲老家與父母過母親節，與家人相處24小時後，5月9日搭乘普悠瑪127車次回到高雄，並轉搭捷運回小港，再走路返家，回家後看到新聞，自行到院採檢並確診，為「無症狀患者」。

▲高雄市政府針對確診個案1289召開記者會說明，有匡列3醫護 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局事後大範圍匡列了143人，其中還包含幫忙案1289採檢的3名醫護，高雄市衛生局長黃志中透露，她有向採檢人員坦承自己的父親是染疫個案，所以才會自費採檢，可是案1289脫下口罩進行採檢時，當時醫護並沒有做好全副武裝，像是戴好N95以及面罩等，所以才被匡列。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調「在防疫的過程裡面，風險分為三級，一個叫自主健康管理，一個叫居家隔離，一個叫居家檢疫，那以確診患者的接觸者來講就是居家隔離，目前已經匡列的個案數，總共有131人」。

高雄市長陳其邁也說，擴大採檢的意義就是希望說，相對風險較高的人，先把他抓出來。

▲高雄市政府針對確診個案1289召開記者會說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

ANNA SUI限量童話禮盒

【更多新聞閱讀】

快訊／傳高雄確診「一群人被載走」 陳其邁緊急召開防疫會議

高雄小港疑確診者曾到運動會館 162人緊急通知居家隔離

網瘋傳小港有人染疫！運動會館＋連鎖賣場閉店清消 衛生局回應了

高雄傳有人確診！2大學生居家隔離中 校方：2班自主管理7天

快訊／基隆確診婦「高雄進香2日遊」 全程搭遊覽車到大寮王爺廟

嫩妹狂撩受不了...阿兵哥脱到剩內褲 「緊要關頭」老公殺進來

台北女20年沒高潮求借女醫師「私人玩具」 老公尷尬：我沒問題

報案正妹像楊冪！「男警嬉笑猜年紀」影片被流出 所長火速下台

快訊／高雄恐怖男「鐵鎚擊頭」！ 交警濺血後腦勺傷口4公分

高雄中醫院長是針灸狼！指侵舌舔2受害 她喊「不要這樣」照硬上

幫許崑源女兒喬車位 翻臉男飆店家「囂張三小」網：這要怎麼選