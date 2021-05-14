快訊／總統府員工2家屬與「蘆洲獅子王」餐敘　急令68人立刻休假

▲總統府。（圖／總統府網站）



政治中心／台北報導

台灣本土疫情增溫，今新增29例再創紀錄，甚至還傳出總統府員工被匡列。對此，總統府回應，該員工今（14）日主動告知，其兩名家族成員在5月6日與獅子王（案1203）用餐，而5月9日時，該名員工與這兩名家族成員有過餐敘。這兩名家族成員在被指揮中心通知匡列後，於昨（13）日晚間告知該名員工這項訊息。該名員工隨即主動告知總統府，今日已經請假，進行居家隔離中，並已安排採檢，目前尚未有採檢結果。

總統府表示，今日上午即進行該員辦公室及相關動線消毒工作，府內進一步進行全面消毒作業。也再次提醒要求府內員工佩戴口罩上班，相關社團及訓練活動全部暫停。總統府並遵照指揮中心指引，持續嚴格實施各項防疫措施。

總統府指出，經總統府及國安會內部調查，5月10日至5月13日，總統府有與該名員工接觸過的同仁有68名，而國安會沒有與該名員工接觸過的人員，相關內部調查已通報指揮中心。有接觸過的員工目前皆已採取自主健康管理，令其即刻休假，並嚴謹掌握相關健康情形。該名員工相關業務的銜接工作，也按照總統府標準作業程序完成。

總統府說明，總統、副總統並沒有與該員工有接觸史，工作動線也完全不同。昨日國安高層會議的與會人員也沒有與該員工有接觸史，進出動線也不相同。同時，醫療團隊皆有嚴密掌握總統、副總統健康狀況，目前健康良好，請國人朋友放心。

疫情指揮中心發言人莊仁祥於記者會上表示，該員工個案是明天公布的名單，目前調查該員工的接觸者並不是確診個案，相關狀況仍在疫調中，目前已知道的狀況是，該員工應該是在沒有傳染期的時候與他人接觸，目前正自主健康管理。

▼案1203公共場所活動史。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

