快訊／林淑芬曾與確診者同場活動　自主健康監測向立院請假

▲民進黨立委林淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，單日新增13例本土新冠肺炎案例，其中9例與獅子會群聚相關、4例為萬華茶藝館群聚案。對此，民進黨立委林淑芬表示，自己曾在8日參加參加五股國小志工隊活動行程，要離開時看見某位後來被證實為確診者進入，她已執行自主健康監測，並向民進黨團與立法院請假至5月21日。

林淑芬14日下午透過臉書透露，她在5月8日參加五股國小志工隊活動行程，要離開時看見某位後來被證實為確診者進入。

林淑芬說明，雖然只是看到，而且自己也全程正確配戴著口罩，並且直接離開，並向新北市衛生局完整說明過程。

林淑芬說，因為蘆洲、五股為本次本土社區傳染之疫情警戒區， 她已經執行自主健康監測，不出入人潮眾多場域，所以向民進黨團與立法院請假至5月21日。

林淑芬也呼籲，防疫關鍵時刻，戴口罩、勤洗手、減少社交群聚，大家一起團結抗疫。

因應中央疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，立法院也於11日宣布提升防疫5大措施，包括民眾參訪暫緩，院內各社團活動暫停辦理，並轉知行政院各部會主管出席立法院相關會議時，陪同幕僚以一人為原則。

林淑芬為現任新北市第二選舉區（五股、蘆洲、三重16里）立委。

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