消失的405分鐘！獅子會20人足跡曝　還有「2個地點竟失憶了」

▲指揮中心指揮官陳時中公布足跡。（圖／翻攝自臉書／疾病管制署 - 1922防疫達人）

記者陳韻如／台北報導

本土疫情持續擴大！中央流行疫情指揮中心13日公布蘆洲獅子會相關20人足跡，5月4日至10日6天內橫跨了6個縣市，其中還有2個足跡僅知道大概位置，不確定確切店家，而這消失的6小時45分鐘指揮中心仍在調查當中。

指揮中心表示，案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀(發病日介於5月6日至5月11日)。9人因曾與案1203於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；截至目前案1203相關群聚共計20人確診。

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▲▼獅子會相關20人足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)



指揮中心也公布了這20人的足跡，短短6天之內就橫跨了6個縣市，36個地點，其中16個地點時間尚未確定。此外，新北市三重區某熱炒店有確診者一共在該處待了1小時45分鐘，而北市市民大道及東興路交界處的某卡拉OK也待了5個小時，但該2處的確切位置也尚未調查出來，目前指揮中心仍在積極釐清中。