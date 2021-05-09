分房妻小腹隆起…男「1年↑沒做」氣炸！親媽出面挺媳　1句話打臉他

▲男子見分房多年妻子小腹隆起，質疑對方外遇，憤而提告求償，判決結果出爐。（示意圖／pakutaso）

記者陳韻如／新北報導

劉姓男子與妻子分房多年，但他卻發現妻子腹部隆起疑似懷孕，氣得他質問對方是否外遇，而當時妻子僅回覆，「神經病」，他因此認為妻子並未否認，憤而對妻子提告求償。不過，法院審理時，劉男母親出面一句話打臉兒子說法，法官最終也判劉男敗訴。

劉男主張，他與妻子結婚18年，育有2名子女，不過雙方分房多年，且超過1年半以上沒有性行為，但他卻在2020年10月間發現妻子懷孕，氣得立刻質問妻子，但對方竟未否認，讓他因此身心受到極大痛苦，最終決定對妻子提告。

對此，劉妻喊冤，2人確實已經分房2、3年，且在此期間並未發生性關係，但劉男卻質疑她外遇，她於是前往醫院驗孕，也確實沒有懷孕，而這都有醫院的診斷證明可以作證。

劉妻表示，事發當天，她因穿著較為緊身，劉男便一直盯著她的肚子查看，質問她是否懷孕，還說她像懷孕4、5個月，是不是跟其他男人，要不要帶她去看醫生，她聽到後怒罵對方，「神經病、我哪有懷孕。」而當時婆婆也在場。

法院審理時，劉母出面力挺媳婦，「媳婦並沒有懷孕，她做了二個班，回來都半夜二、三點了，他們兩個小孩都是媳婦在照顧，送上學、送補習班，兒子都沒有在做事。我有罵兒子為何說媳婦懷孕，根本沒有這種事，媳婦只是年紀到中年，腹部就會開始比較大。」一句話打臉了劉男控訴。

法官勘驗劉妻就醫紀錄，也認定她並未懷孕，也未有人工流產紀錄，最終判劉男敗訴，全案可上訴。

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