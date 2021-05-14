快訊／獅子會5確診者曾赴二殯參加公祭　侯友宜：已消毒





▲侯友宜視察消毒。（圖／民政局提供）

記者羅婉庭／新北報導



針對獅子會前會長確診，該群聚案例共20人確診，當中5人曾跟會長搭同一台車，含前會長在內的5人於5月7日往台北二殯參加公祭，新北市長侯友宜14日下午表示，殯儀館已完成消毒作業。

侯友宜下午強調，當病毒沒有在「境外阻絕」這關卡防堵，已經進入國內後，確診者都是無辜受害者，在飲食共餐等場合實在很難防堵，因此希望外界不要指責染疫者，畢竟也是別人傳染給他，包括獅子會長，他也是被傳染者，希望他趕快康復，外界的訊息會讓他們壓力很大、很自責，大家應該替他們加油打氣。

侯友宜表示，他最擔心隱藏性的不明感染源多點爆發，目前衛福部公布的病毒基因序列與諾富特吻合，假設發現其他序列，若是印度變異病株，事情就麻煩了，因此務必採取全面防堵。他呼籲，希望新北市403萬市民，在今天內將居家環境，包含觸摸過的門把、洗手間、桌子等全面消毒，公共領域也由環保局加速清消，全民回到疫情高峰期的高警覺。

侯友宜再次喊話衛福部，為了防堵社區群聚爆發，針對已發現多個確診案例的高風險區域，進行普篩、擴大篩檢，找出隱藏的確診者，他也強調不是無目的、無範圍的普篩，而是僅針對高風險區域。對於衛福部已在萬華茶室周圍設下快篩站，他表示非常認同，上午也前往三重視察24H全市大清消，避免疫情延伸。

至於封城準備的消息，侯友宜說明，絕對不希望疫情警戒從2級升到3級，甚至擴大到4級的區域封鎖，但仍需做好萬全準備，現階段就要撲滅火源，穩定疫情後，過程中仍要強力防堵於境外。