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老舊電網致大停電！財經網美：未來供電系統最大元兇是「這個」

2021.05.13停電,停電示意圖 。（圖／記者劉亭攝）

▲昨（13）日全台大停電。（圖／記者劉亭攝）

實習記者周依儒／綜合報導

台電興達電廠昨（13）日下午2時因事故停機，造成系統供電能力不足，造成全台400萬戶大停電。對此財經網美胡采蘋就在臉書上指出，台灣的電網老舊早就該換，倘若未來電動車成為主流，以台灣現今的電網模式，根本無法像手機充電般，支撐家家戶戶的電動車，更遑論發展電動車產業。

財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy的追劇時間」表示，台灣的電網老舊早就該換掉，但問題在於要重新鋪設電網就要考慮到未來供電的類型，「傳統的基載+非基載，還是分散式智慧電網，跟能源運用效率、發電類型都大有相關，設計完全不同。」

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▲▼電動車,充電座,停車場,環保,特斯拉,充電樁。（圖／記者姜國輝攝）

▲胡采蘋表示，以台灣目前的電網，根本無法供應一家一個的充電樁。（圖／記者姜國輝攝）

胡采蘋表示，如果在2030-2040年間，燃油車遭禁售，電動車成為全球主流的話，家家戶戶都需要一個充電樁，讓每一戶的停車位上都有自己的充電樁可供電動車充電，但這樣的模式以台灣現今的電網狀況來說，「如果他的每一戶車主同時充電的話，會讓那一整片區域都跳電，好幾條街同時停電，根本不可行。最後他們只能在全社區裝共用的幾根充電樁。」

胡采蘋指出，台灣現今的電網根本不可能支撐電動車成為主流，如果我們想像現在一樣隨時能幫手機充電般的幫電動車充電，那根本做不到，不管你多有錢，你就是只能排隊去用社區共用的充電樁，除非你有自己的發電系統；但如果連這樣的電網問題都無法解決，台灣還有什麼資格談要發展電動車產業？更別說想靠該產業帶來工作機會。

▲▼事故地點路北超高壓變電所。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲停電事故地點路北超高壓變電所。（圖／記者吳奕靖翻攝）

胡采蘋也補充，像電網汰換這樣的專業問題，也不應該透過公投解決，「因為一般人民根本沒有這樣的認知，也沒有時間一項一項公投案去學習。」且公投是一個一個獨立的題目，每個目的不同的團體各自提出自己的題目，問題是，題目與題目之間，根本不具備一個對未來宏觀的認識，直言「公投可能是未來惡化整體供電系統的最大元兇」。她也憂心指出，在目前能源政策極大的不確定下，台灣電網更新幾乎是無法執行，「可是未來不會等我們，未來很快就會來了。」

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