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摸黑5小時剛復電！轎車撞飛變電箱　永和人又停一波超崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

513大停電造成全台多個縣市陷入黑暗5小時，直到晚間8時才恢復供電。一名網友14日凌晨0時許在臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」PO出一張照片，表示新北市中和區中山路二段發生轎車撞變電箱事故，好不容易台電才恢復供電，結果卻是「永和」又停電了。

汽車撞飛變電箱，永和又停電了。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

▲車禍導致永和又停電了。（圖／翻攝自Facebook／重機車友各區路況、天氣回報中心）

照片中，撞到變電箱的轎車車頭嚴重毀損，力道之大似乎還把變電箱撞到「位移」，現場街道陷入一片漆黑。原PO提到，這場車禍發生在14日凌晨0時許的永和中山路二段（後有網友指正應是中和中山路二段），「現主時台電才恢復供電，你又跑去撞變電箱，搞得永和又停電了。」

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其他網友看到照片，也紛紛跟著留言調侃，「真厲害，是忘記開大燈，還是變電箱不禮讓」、「又要罵台電了」、「幫沒冷氣的民眾默哀3秒鐘」、「車主可能活著下車，也沒命回家了」。

隨後也有網友在PTT八卦板PO文詢問，「現在又停電怎麼辦？剛剛一個住永和的朋友說他家那裡又突然停電了，但好像只有他們街區，不知道是他們街區的問題，還是又停一波了？有人家裡也在這個時候停電嗎？」其他人一看，馬上轉貼原PO在臉書社團的文章告知原因，「是人禍。」

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