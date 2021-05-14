停電交通大亂！「正義高中生」主動站路中指揮…網感動淚：太優秀

▲花蓮一名高中生在大停電時，自告奮勇到馬路中指揮交通，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／花蓮同鄉會，下同）

網搜小組／閔文昱報導

高雄興達電廠因事故全廠停機，全台多個縣市大停電，國家級警報也大響，而根據各地網友回報，各地都有災情，多處停電，紅綠燈都不亮，交通打結，險象環生。不過有網友直擊，花蓮一名高中生熱心地站在馬路中央指揮交通，暖心的舉動也引發熱議。

網友13日在臉書社團「花蓮同鄉會」發文分享，表示在全台大停電後，花蓮自強路跟中原路一段沒有紅綠燈，結果一名頭戴安全帽的四維高中男學生，站在車來車往的交叉路口上指揮交通，行經的車輛也都遵循他的指引，使得駕駛人能安心通過，讓原PO不禁直呼「辛苦了」。

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文章曝光後，熱心高中生的行為馬上就吸引了不少網友討論，紛紛留言，「我在路口看到當下直接落淚，太感動了」、「是糾察隊的嗎，四維推推」、「正義的小孩你很棒」、「哇！四維之光啊！學校一定要表揚這位學生喔！」、「辛苦這位同學了」、「誰家的孩子，也太優秀了，給孩子一個讚」、「很棒唷讚讚，可是自己也要注意安全」。

全台13日下午2時37分，因高雄市路竹區路北超高壓變電所匯流排發生事故，導致電壓驟降，進而造成興達電廠4部機組跳機，損失供電量約220萬瓩，導致頻率驟降，為維持電網穩定，電力系統在第一時間自動啟動低頻卸載，造成約400萬用戶停電，經濟部長王美花晚間率領經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利，一起鞠躬向社會各界道歉。

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