超商停電！拿手機照明「手抄條碼」遭奧客催：快一點…店員心累

▲停電後收銀機無法使用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

513大停電造成全台多個縣市陷入黑暗5小時，直到晚間8時才恢復供電，一名超商店員表示，一上班就遇到停電，店裡悶熱又黑漆漆，收銀機無法使用，只能手寫條碼，還得用手機的燈來照明，這些他都能接受，但有一名客人在結帳時不耐煩的大喊「寫快一點」，讓他心裡頓時感到很難受。

該店員在臉書「爆怨2公社」發文，停電的當下，立刻用袋子蓋住放在冰櫃的飲料以及鮮食，還要一邊忙剛進貨的常溫商品跟包裹，店裡悶熱客人又多，收銀機無法使用，只能用手寫條碼的方式結帳，不知道商品價格還要跑去查看。

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天黑之後整間店黑漆漆，他一邊用手機照明，一邊手寫條碼，雖然很克難但他都覺得沒關係，「因為停電是意外，而且這工作是我自己選的」，但某位客人竟然不耐煩的喊「可不可以寫快一點？」他頓時感到很心痛，「忍著汗如雨下燈光又不足的情況下，幫你結帳卻還得被你催趕，我不奢望你能跟我說聲謝謝辛苦了，但至少不要把服務業不當人看」。

▲513大停電導致全台陷入一片黑暗當中。（圖／記者施怡妏攝）

貼文一出後，不少網友留言大喊「辛苦了」，「別跟沒素質的比」、「我們這的超商都直接不營業了，你們還手抄」、「總覺得超商店員，會的比我還多」、「從事服務業的人真的很耐操，心胸又寬大」。還有超商收銀系統的客服留言，「昨晚值班接門市電話，接到快往生」。