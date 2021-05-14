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LIVE／和平醫院爆2確診　柯文哲0830會陳時中急赴醫院視察

政治中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心13日晚間宣布，北市和平醫院急診收到2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。台北市長柯文哲昨晚已親自到和平醫院視察，衛福部長陳時中今（14）日上午8點30分左右赴北市府了解防疫狀況。《ETtoday新聞雲》全程直播。

據了解，雖然事發在和平醫院，但北市府目前評估，暫時不會採封院的做法；而面對這次的疫情擴大，不同於過去只使用防疫計程車，在這次的防疫應變措施，直接啟用能載運大量乘客的防疫巴士，預計在14日上午10點出動，將負責急診的22位醫護同仁載往防疫旅館隔離，北市府過去預先設置的「警消醫護加油站」，在這次的疫病危機也會發揮作用。

消息人士透露，北市府是在13日中午發現確診病例，隨即通報指揮中心，直到晚上10點，市府在10個小時內完成全部應變作業，此次應變形同「閃電作戰」，在獲知確診案例後，隨即展開疫調確認、疫病的應處作為，快速解決問題，柯文哲過去是醫學的專家，這次也直接到第一線視察，直接下命令指揮。

北市府發言人陳智菡表示，柯文哲13日晚間親自到和平醫院視察，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，市民朋友不要恐慌，柯文哲與陳時中開完會後，會再向外界進行完整報告。

 

▲▼陳時中、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

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