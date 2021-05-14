「獅子哥有王者風範」比紐籍機師誠實　名醫：希望太太原諒他

記者黃翊婷／綜合報導

新北市蘆洲某獅子會前會長（案1203）確診感染新冠肺炎，他的足跡涉及按摩店、茶藝館等聲色場所，一度掀起網友熱議。婦產科名醫蘇怡寧13日晚間在臉書PO文表示，「我們台灣獅子王還是有王者風範的」，畢竟他願意誠實公布足跡，降低對社會的傷害，相對於去年隱瞞足跡的外籍機師真的好太多，「我也希望他太太一定要原諒他。」

獅子會前會長染疫後，接連2日新增的19例本土確診個案都與他有關，加上指揮中心公布的足跡涉及按摩店、茶藝館等聲色場所，他聚餐、續攤也都沒有戴口罩，讓不少網友氣到自製哏圖狠酸、抨擊。不過，隨後有另一派網友認為，至少這位前會長願意坦承，相較於去年底紐西蘭籍機師刻意隱匿足跡資訊的態度，真的好太多，「無論如何，我佩服他，也謝謝他的坦誠。」

▼▲出現確診者的兩間茶藝館已完成消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

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婦產科名醫蘇怡寧13日晚間也在臉書PO文談及此事，文中提到，雖然「人與人的連結」這句話一夕爆紅，但還是必須要說，「我們台灣獅子王還是有王者風範的，再怎麼說，他願意誠實公布足跡，試著讓社會的傷害進一步降到最低，這點我必須致上最高的敬意。他也是受害者，我們必須謝謝他的真誠，我也希望他太太一定要原諒他。比起去年那個外籍機師死都不願意洩露足跡的傢伙，這絕對值得我們敬佩。」

蘇怡寧也在文末提醒，台灣現在正面臨疫情考驗，最近人與人的連結還是越少越好，如果一定要有連結，可以使用由衛福部和台灣人工智慧實驗室（AI Lab）合作開發的「台灣社交距離」App，只要開啟手機的藍牙功能，就能透過藍牙訊號強弱計算使用者之間的距離，如果訊號判斷曾與確診者距離2公尺內、接觸2分鐘以上，就會發送通知，「記得打開你的藍牙，台灣加油。」

▼獅子會群聚事件20例本土病例。（圖／曾梓倩製）