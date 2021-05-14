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1支麥克風互傳！蘆洲獅子哥愛續攤1傳19人　同餐廳吃飯也中鏢

記者黃翊婷／綜合報導

60多歲的獅子會前會長（案1203）確診「1傳19人」，活動力強大的他參加過許多聚會，不僅與萬華病例有人與人的連結，就連聚餐時共用麥克風的人也相繼確診，相關接觸者的足跡更是多達36處。衛福部次長石崇良坦言，近2日很多個案都與前會長相關，雖然大多都是已經被匡列的接觸者，但這波疫情還沒過去。

▲▼確診者曾到過大風車婚宴會館。（圖／記者黃彥傑攝）

▲確診者曾到過大風車婚宴會館。（圖／記者黃彥傑攝）

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被封為「蘆洲獅子哥」的獅子會前會長，7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，9日因為發燒至新光醫院就醫採檢，最終在11日確診（Ct值18），沒想到卻掀起接下來一連串的風波。

指揮中心13日公布獅子會前會長的詳細足跡，5月4日晚上出沒新莊區晶華亭餐廳、萬華某茶藝館；5月6日去過蘆洲區的來來按摩蘆洲長安店、大風車婚宴會館；5月7日到菜市場、SOGO台北復興館；5月8日去過三重力行市場、林口三井Outlet、國父紀念館、海霸王餐廳蘆洲館。

5月9日去基隆八斗子釣魚、好市多新莊店、新竹城隍廟、天母銀座日式料理；5月10日去過好市多北投店、蘆洲孫東寶牛排館、新北石門海鮮餐廳。而在前會長相關接觸群聚案公共場所活動史中，20名相關人員短短6天內跨足縣市包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市，前往的地點多達36處。

▼獅子會前會長群聚感染足跡，點圖可放大。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼0513獅子會會長疫情足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲▼0513獅子會會長疫情足跡。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

據了解，前會長曾在蘆洲某餐廳內恭喜會長交接，參與的賓客幾乎都沒戴口罩，還有人在台上一起高歌。對此，指揮官陳時中曾表示，由於聚餐吃飯的時間長，接觸的時間也就比較長，而且似乎還有一起唱歌，本來唱歌就容易有飛沫在裡面，加上麥克風在大家手中傳來傳去，這些都有可能是造成感染的途徑。

但事情發展至此還沒結束，接著萬華阿公店新增2例本土個案，分別為在「鴻達茶藝館」工作的60多歲女性（案1220）、在「楓香清茶館」工作的50多歲女性（案1221），沒想到深入追查後發現，竟然與前會長的續攤有關。

衛福部次長石崇良13日被問及此事，證實前會長平時活動力強，生活也很活躍，曾前往台北市萬華區茶藝館，並與該茶藝館的確診個案有所接觸，且雙方相處時都沒戴口罩。陳時中同日發布最新調查結果時，也提到蘆洲、宜蘭和諾富特病例基因定序完全一樣，「蘆洲病例（前會長）和萬華的病例有人與人的連結」。

▲▼獅子會群聚事件20本土病例（圖／曾梓倩製）

▲獅子會群聚事件20本土病例（圖／曾梓倩製）

另外，針對最近新增的本土病例，指揮中心表示，案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀（發病日介於5月6日至5月11日）；9人因曾與案1203（前會長）於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，並於13日確診。

而整個疫情（桃園→新北→宜蘭）到底是如何串聯，又是如何讓確診者突破心防，陳時中坦言，病患一開始無法講答案，是慢慢問出來的，畢竟病患得知確診時都是恐慌的，腦筋幾乎一片空白，加上這些都是生活隱私，所以不太敢講，都是靠疫調人員耐心詢問與分析，以及通聯記錄、監視器等，才慢慢釐清。

至於何時才能度過這波疫情，石崇良指出，蘆洲案源在茶藝館活動都沒有戴口罩，疫調時也發現，他本身活動力強，12日與13日很多個案都與他有關，雖說大多都是已經被匡列的接觸者，但這波疫情還沒過去，要直到確診者的匡列者都沒有再被確診，疫情才算過去了。

▼前會長聚餐後，還曾前往阿公店續攤。圖為萬華茶室大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

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