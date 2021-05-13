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解決超遠距離電能傳輸損耗　大陸新基建「特高壓」成重點

▲安徽境內的±1100千伏吉泉特高壓輸電線路。（圖／CFP）

▲安徽境內的±1100千伏吉泉特高壓輸電線路。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局常委會於2020年3月提出加快5G網路、數據中心等新型基礎設施建設（新基建）進度。新基建包括5G基地台、特高壓、工業互聯網、城際高鐵和城際軌道交通、電動車充電樁、人工智能及大數據中心。其中，特高壓是為了解決大陸幅員遼闊，為避免電能傳輸損耗而影響後續發展而建。

▲電力檢修人員在江蘇蘇州±800千伏特高壓換流站沖洗絕緣設備。（圖／CFP）

▲電力檢修人員在江蘇蘇州±800千伏特高壓換流站沖洗絕緣設備。（圖／CFP）

大陸「特高壓」是指±800千伏（kV）及以上的直流電和1000kV及以上交流電的電壓等級。根據大陸國家電網數據顯示，一迴路特高壓直流電網可以輸送600萬千瓦電量，相當於現有500kV直流電網的5至6倍，而且送電距離也是後者的2至3倍，效率可大幅提高。此外，據國家電網公司測算，輸送同樣功率的電量，如採用特高壓線路輸電可以比採用500kV高壓線路節省60%的土地資源。

署名為凌霜微雨的華中科技大學電氣工程博士也在大陸「知乎」平台上分享「特高壓」的特點。他表示，修建特高壓主要是為了滿足電能需要超遠距離的傳輸及電能需要超大規模的傳輸兩個目的，同時，電壓越高，傳輸的效率就越高，傳輸過程中的損耗就越少。

大陸晉東南—南陽—荊門線路是世界上第一個投入商業運行的特高壓交流輸變電工程；向家壩—上海特高壓直流輸電工程，則被認為是世界上同類工程中容量最大、距離最遠、技術最先進的工程。

目前為止，大陸已建成投運25條特高壓線路，其中國家電網22條包括11條直流輸電項目和11條交流輸電項目，南方電網3條全部為直流輸電項目。根據2018年9月發佈的「五直七交」十二條特高壓線路建設規劃，將對大陸新基建帶來更多支持。
 

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