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陸比特幣挖礦致2024年碳排放達1.3億噸　或威脅官方減排政策

▲隱藏在四川深山裡的比特幣礦場。（圖／CFP）

▲隱藏在四川深山裡的比特幣礦場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

根據一份由中國科學院大學、清華大學等院校進行的研究顯示，比特幣挖礦或威脅中國碳中和目標，「如果政府不介入，大規模比特幣挖礦活動或將破壞其減排努力。」據了解，大陸大多數比特幣礦機位於電價較低的內蒙古、四川、雲南和新疆等地，「中國挖礦硬體已進化好幾代，這種迅速進化和激烈競爭導致大規模能源消耗。」

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲有研究警告，大陸比特幣挖礦行為或影響政府碳中和減排政策。（圖／路透）

《南華早報》報導，研究稱，中國此類活動（挖礦）每年消耗的電力料將在2024年達到約297太瓦時（1太瓦時等於10億度電）的峰值，超過義大利2016年的耗電量；每年的碳排放也將升至1.3億噸，超過捷克2016年的溫室氣體排放總量。

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲大陸約40%的比特幣礦機由煤電提供動力，耗電量及碳排放逐年成長。（圖／路透）

研究警告，中國約40%的比特幣礦機由煤電提供動力，或將影響北京實現承諾的減排目標。截至去年4月，這些「挖礦」企業在全球比特幣區塊鏈經營活動中的佔比高達78.89%。中國科學院大學汪壽陽教授指出，「在中國進行的此類活動將很快擴大為一種威脅，潛在侵蝕中國的減排努力。」

即便挖礦從業者會被勸說從煤炭儲量豐富的地區遷往水電資源豐富的地區，但中央政策一旦為各省份設定氣候變化目標，這些人將很難通過此類遷移躲避監管。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，「到時他們將無處可去，即使可再生能源豐富的省份也可能不接受此類項目，因為它們或青睞能為當地經濟做出貢獻的能源密集型項目。」
 

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關鍵字：

比特幣挖礦碳排放耗電電力能源

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