迎接夏季大作戰！別等限電才哭哭　日常「8個小動作」節電愛地球

▲如何節電、省電，是全球關注的議題之一。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

過了清明連假，全台不少地區開始限水，頓時變得不方便的生活，讓許多人體悟自然資源的寶貴與重要性。其實在缺水以前，「缺電」在台灣也一直是個探討多年的大哉問，雖然說如何穩定供應電力的重大建設需要由專業人士討論評估，但身為一般民眾的大家，還是可以檢視一下自己在日常生活是否有不小心「浪費電」的動作。國外網站《Bright Side》提出輕鬆省電的無痛指南，其中有「8個小動作」也適合在台灣的家庭參考，希望將大家小小的改變，凝聚成守護環境的力量！

1. 使用烘衣機時，別忘了丟進烘衣球

烘衣機消耗的電力可以說排名在家中用電前3名，這也是為什麼有些人想了又想，還是傾向於把洗好的衣物用晾乾的方式整理。但是如果家中沒有足夠的晾衣空間，不得不使用烘衣機，省電絕招就是把橡膠或羊毛的烘衣球，在烘衣時順手丟進去一起烘即可！

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烘衣球可以在烘衣過程中把衣物分開，把衣物間隔的空間分開後，同時也能讓熱空氣流通，讓衣物更快被烘乾。尤其，羊毛製的烘衣球也會在烘衣過程中幫忙吸收水分，有助於烘乾過程更快完成。烘衣球還有另一個優點就是，能減少靜電，可說一球兩用！

2.調高冰藏和冰凍庫的溫度

許多人以為，愈低的溫度就是保存食物的最佳溫度，但是，冰藏溫度其實不用低於3°C，冷凍庫在 -15°C的溫度下也可以正常工作。如果家裡的冷藏、冷凍溫度比上述溫度還要低，那麽保守估計最多將會多花費家裡25％的電量。

專家也表示，如果把冷凍溫度提高以後，發現冷凍物品看起來像要融化了，就需要尋求專業人士的幫助，因為正常能好好運作的冷凍庫，不該有這樣的問題發生。此外，可以讓冰箱以最大效率運行的另一個有用技巧是，注意讓冰箱與牆壁保持至少8公分的距離，讓空氣有足夠的空間可以循環，保持通風與散熱，也是節省電量的關鍵之一。

3.拉上百葉窗，節省冷氣空調費用

覺得冬天的房子愈住愈冷嗎？那是因為一天當中大約有 30％的房屋熱量，會通過窗戶散逸。百葉窗雖然無法在冬天時控制房間裡的熱量散失，但夏天的時候，則可使房屋內部免受太陽的強光照射。

因為坊間不少百葉窗都具備高反射率作用，可以讓房屋內部免受高溫影響。特別是水平遮陽的百葉窗，遮陽的角度可以把陽光熱量反射到淺色天花板上，再散發出去，熱量不停留在房裡太久，就不會過度悶熱，需要開冷氣、空調的時間或溫度，也可以降低許多。

4.燉煮的時候把鍋蓋蓋上

許多人在煮飯的時候，喜歡一口鍋子一直攪拌一直煮，但其實只要簡單地把鍋蓋蓋上，不只用火大小可以調得比較低，也能同步減少烹飪時間，還可以在更短的時間內準備好食物。有研究顯示，多了這個「蓋鍋蓋」的習慣，可以減少高達66%的能量消耗。另外，在煮食前，也可以注意能跟爐火範圍搭配的鍋子，避免火力、熱力從側邊發散，如果爐火與鍋具搭配得好的話，預計可以減少40%的能量損失。

5.清理烘衣機的毛屑過濾盒

如果讓烘衣機在充滿灰塵的毛屑過濾盒下運行，就會導致工作效率降低，因為卡在過濾盒的灰塵、毛屑可能也會吸附濕氣或導致空氣不流通，進而使烘衣機更加努力工作，耗費更多時間與電力來烘乾衣服。根據毛屑過濾盒的髒污程度，如果沒有清空後再烘乾，少了這個簡單的動作，最高竟然會多消耗75％的電力。因此現在烘衣前，第一件事就是移除並清潔這個耗電陷阱。

6.想喝熱水？用電熱水壺取代微波爐燒開水

有時候就是想喝一小杯熱的飲品，但又不想大費周章的燒一整壺開水，該怎麼辦？對於現代人來說，最快的作法或許就是倒一杯開水，放進微波爐裡，只需要50～60秒，就能擁有一杯熱水。但根據研究顯示，如果選擇以電熱水壺燒水，一樣能在短時間內準備好熱水，並且消耗更少電量。研究結果顯示，當把電能轉換成微波時，中間會逸失50%的能量，但電熱水壺由於同時具有隔熱效果，因此相比下來僅會損失約20%能量。

7.燒烤時把烤箱門關上

較老式的烤箱由於缺少空氣流通設計，因此不少廚師習慣把烤箱門稍微打開一點，防止烤箱裡的爐火烤得太旺盛。但是，現代烤箱有良好的空氣流通性，同時也可以防止系統過熱，烤壞食物，所以別再沿襲過去長輩們使用烤箱的方式了。

而且，打開烤箱門最大的缺點就是，有50%的熱量會從門縫流失，這也意味著需要花費雙倍的時間來烹飪食物，更要耗費雙倍的電力。

8.使用低流量蓮蓬頭

一般的淋浴噴頭平均每分鐘消耗約9.5升的水。如果可以另外選擇或是切換到每分鐘6.6升的蓮蓬頭，以每天洗澡平均約40分鐘來看，每年就可以節省超過 42,000升的水量和1.180 kWh的能源。