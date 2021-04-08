　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎接夏季大作戰！別等限電才哭哭　日常「8個小動作」節電愛地球

▲▼插頭,插座,烤箱,窗戶,冰箱,烘衣機,省電,節電,限電,電力,資源。（圖／pixabay）

▲如何節電、省電，是全球關注的議題之一。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

過了清明連假，全台不少地區開始限水，頓時變得不方便的生活，讓許多人體悟自然資源的寶貴與重要性。其實在缺水以前，「缺電」在台灣也一直是個探討多年的大哉問，雖然說如何穩定供應電力的重大建設需要由專業人士討論評估，但身為一般民眾的大家，還是可以檢視一下自己在日常生活是否有不小心「浪費電」的動作。國外網站《Bright Side》提出輕鬆省電的無痛指南，其中有「8個小動作」也適合在台灣的家庭參考，希望將大家小小的改變，凝聚成守護環境的力量！

1. 使用烘衣機時，別忘了丟進烘衣球
烘衣機消耗的電力可以說排名在家中用電前3名，這也是為什麼有些人想了又想，還是傾向於把洗好的衣物用晾乾的方式整理。但是如果家中沒有足夠的晾衣空間，不得不使用烘衣機，省電絕招就是把橡膠或羊毛的烘衣球，在烘衣時順手丟進去一起烘即可！

[廣告]請繼續往下閱讀...

烘衣球可以在烘衣過程中把衣物分開，把衣物間隔的空間分開後，同時也能讓熱空氣流通，讓衣物更快被烘乾。尤其，羊毛製的烘衣球也會在烘衣過程中幫忙吸收水分，有助於烘乾過程更快完成。烘衣球還有另一個優點就是，能減少靜電，可說一球兩用！

▲▼插頭,插座,烤箱,窗戶,冰箱,烘衣機,省電,節電,限電,電力,資源。（圖／pixabay）

2.調高冰藏和冰凍庫的溫度
許多人以為，愈低的溫度就是保存食物的最佳溫度，但是，冰藏溫度其實不用低於3°C，冷凍庫在 -15°C的溫度下也可以正常工作。如果家裡的冷藏、冷凍溫度比上述溫度還要低，那麽保守估計最多將會多花費家裡25％的電量。

專家也表示，如果把冷凍溫度提高以後，發現冷凍物品看起來像要融化了，就需要尋求專業人士的幫助，因為正常能好好運作的冷凍庫，不該有這樣的問題發生。此外，可以讓冰箱以最大效率運行的另一個有用技巧是，注意讓冰箱與牆壁保持至少8公分的距離，讓空氣有足夠的空間可以循環，保持通風與散熱，也是節省電量的關鍵之一。

▲▼插頭,插座,烤箱,窗戶,冰箱,烘衣機,省電,節電,限電,電力,資源。（圖／pixabay）

3.拉上百葉窗，節省冷氣空調費用
覺得冬天的房子愈住愈冷嗎？那是因為一天當中大約有 30％的房屋熱量，會通過窗戶散逸。百葉窗雖然無法在冬天時控制房間裡的熱量散失，但夏天的時候，則可使房屋內部免受太陽的強光照射。

因為坊間不少百葉窗都具備高反射率作用，可以讓房屋內部免受高溫影響。特別是水平遮陽的百葉窗，遮陽的角度可以把陽光熱量反射到淺色天花板上，再散發出去，熱量不停留在房裡太久，就不會過度悶熱，需要開冷氣、空調的時間或溫度，也可以降低許多。

▲▼插頭,插座,烤箱,窗戶,冰箱,烘衣機,省電,節電,限電,電力,資源。（圖／pixabay）

4.燉煮的時候把鍋蓋蓋上
許多人在煮飯的時候，喜歡一口鍋子一直攪拌一直煮，但其實只要簡單地把鍋蓋蓋上，不只用火大小可以調得比較低，也能同步減少烹飪時間，還可以在更短的時間內準備好食物。有研究顯示，多了這個「蓋鍋蓋」的習慣，可以減少高達66%的能量消耗。另外，在煮食前，也可以注意能跟爐火範圍搭配的鍋子，避免火力、熱力從側邊發散，如果爐火與鍋具搭配得好的話，預計可以減少40%的能量損失。

5.清理烘衣機的毛屑過濾盒
如果讓烘衣機在充滿灰塵的毛屑過濾盒下運行，就會導致工作效率降低，因為卡在過濾盒的灰塵、毛屑可能也會吸附濕氣或導致空氣不流通，進而使烘衣機更加努力工作，耗費更多時間與電力來烘乾衣服。根據毛屑過濾盒的髒污程度，如果沒有清空後再烘乾，少了這個簡單的動作，最高竟然會多消耗75％的電力。因此現在烘衣前，第一件事就是移除並清潔這個耗電陷阱。

6.想喝熱水？用電熱水壺取代微波爐燒開水
有時候就是想喝一小杯熱的飲品，但又不想大費周章的燒一整壺開水，該怎麼辦？對於現代人來說，最快的作法或許就是倒一杯開水，放進微波爐裡，只需要50～60秒，就能擁有一杯熱水。但根據研究顯示，如果選擇以電熱水壺燒水，一樣能在短時間內準備好熱水，並且消耗更少電量。研究結果顯示，當把電能轉換成微波時，中間會逸失50%的能量，但電熱水壺由於同時具有隔熱效果，因此相比下來僅會損失約20%能量。

7.燒烤時把烤箱門關上
較老式的烤箱由於缺少空氣流通設計，因此不少廚師習慣把烤箱門稍微打開一點，防止烤箱裡的爐火烤得太旺盛。但是，現代烤箱有良好的空氣流通性，同時也可以防止系統過熱，烤壞食物，所以別再沿襲過去長輩們使用烤箱的方式了。
而且，打開烤箱門最大的缺點就是，有50%的熱量會從門縫流失，這也意味著需要花費雙倍的時間來烹飪食物，更要耗費雙倍的電力。

▲▼插頭,插座,烤箱,窗戶,冰箱,烘衣機,省電,節電,限電,電力,資源。（圖／pixabay）

8.使用低流量蓮蓬頭
一般的淋浴噴頭平均每分鐘消耗約9.5升的水。如果可以另外選擇或是切換到每分鐘6.6升的蓮蓬頭，以每天洗澡平均約40分鐘來看，每年就可以節省超過 42,000升的水量和1.180 kWh的能源。

ET快訊
快訊／出軌後躲6天才落網！　非法移工「阿好」羈押禁見
獨／驚爆10秒內幕！　司機員有接到「異物警報通知」
緬甸「天菜和尚」被捕！　大批軍警8輛車衝住家抓人
藍心湄洗澡跌倒腦震盪！　脊椎4、5節斷掉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清明假期返鄉出遊　台電桃園區處：3招節電撇步報你知

租屋電費貴爆　她「驚見電錶1巨雷」：快換掉！網傻：房東翻倍賺

「零工經濟」全台破十萬大軍　最新調查「兼差補收入」只是第2原因

想變髮不出錯！曼都55週年鉅獻「4D智能魔境」　戲劇男神搶先體驗直呼：幫我預約

來趟「偽京都」文青散策！把國旅當日本玩　買養蔘飲送SOU‧SOU行李箱再抽3999旅遊金

超商麵包吃得到手作溫度！萊爾富攜手世界冠軍烘焙工藝　打造「絕對柔軟」日系口感

北捷CP大放閃！「小藍、小紅」躍升今年最夯打卡點　帶動「台北捷運GO APP」下載

從零開始陪伴！滙豐卓越理財「一站式服務」看準客戶需求　收服高科技新貴

外帶小火鍋「店家貼心設計」！　他好感度瞬間飆升：不用怕灑出來

東北季風來了！北台溼冷3天「白天剩18度」　2地區要防局部大雨

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

外帶小火鍋「店家貼心設計」！　他好感度瞬間飆升：不用怕灑出來

東北季風來了！北台溼冷3天「白天剩18度」　2地區要防局部大雨

大甲媽9日起駕藍營天王齊聚！　9天8夜遶境340公里全球直播

逛完好市多要牽車！奧客一擋…車門開不了　網有感：要設計塞10元

沒上課、沒交作業家長都知道！　北市推「酷課APP」16校搶先用

李義祥「詐領工程款沒通報」花縣府怒槓行政院！吳澤成矛盾回應曝

單號「4444」送安息室！外送員不敢拿小費　毛炸：下單送骨灰工廠

台中分區限水酒店700人流不受影響　老司機：又不是去喝水的

全新「大稻埕碼頭貨櫃市集」明開幕！結合美食、戶外電影院、兒童科學營

再3天迎白沙屯媽！北斗肉圓生+香菜咖啡延續4年　提供超過萬份餐點

超～想～去～玩！虎斑屁汪「頭塞擋風玻璃」　媽傻：可好好坐嗎

屏東低收男省錢做這事左眼失明　「百工師傅團」助圓夢

連續熬夜多日...他起床「單側面癱」　醫提「顏面神經麻痺」危險因子

粉紅雨來襲！上百株盛開花旗木點綴台南寺廟　必拍唯美夢幻照

吳念庭手感火燙棒次往前　先發5棒一壘手

裘莉見男童頭上都血...一看不是他的！逃命遇大火155s刺激片公開

外帶小火鍋「店家貼心設計」！　他好感度瞬間飆升：不用怕灑出來

打炒房重拳一波波　建商兩步驟求生

LG退出手機市場之後　調查：這3廠牌將受惠

快訊／出軌後躲6天才落網！　非法移工「阿好」羈押禁見獲准

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

生活熱門新聞

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

找到第二枚晶片！工程車卡草叢「2人關鍵對話」曝

快訊／李義祥跟阿好錄音曝！

今起4天降雨熱區曝　鄭明典貼1圖：越白越濕！

台鐵「站票存廢」引爆兩派大戰

車票不見家屬想退⋯台鐵冷回應

看透台灣人素質　台鐵站務員：絕不給無票乘客上車補票

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

鄰居1天敗光水塔　求借浴室洗澡

「竹北送肉粽」 路線曝！國中：晚自習提早下課

台鐵25年沒漲票價　網友兩派戰翻

今頭七！全台火車9時28分鳴笛5秒悼念

更多熱門

相關新聞

屏警發送LED發光手環　 助千名資源回收長者保平安

屏警發送LED發光手環　 助千名資源回收長者保平安

屏東縣境內有1千多位從事資源回收工作，其中65歲佔一半以上，他們經常徒步穿梭街道，屏東警分局日前將獲贈的LED發光手環1000個轉送給他們使用，也呼籲駕駛人於夜間、清晨行駛，減速慢行，確保交通安全。

警察認證　她Bra真的有「人間凶器」

警察認證　她Bra真的有「人間凶器」

挺農民訂購8萬多公斤鳳梨

挺農民訂購8萬多公斤鳳梨

開電暖扇被公公狂念！網1關鍵道破

開電暖扇被公公狂念！網1關鍵道破

把稀土當「土」賣！ 陸工信部：惡性競爭浪費寶貴資源

把稀土當「土」賣！ 陸工信部：惡性競爭浪費寶貴資源

關鍵字：

省電節電限電電力資源

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

李千那認愛是元介！男方見過小孩

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

中200元發票升級千萬？他曝結局笑翻

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

忘澆水阿公留盆栽　網：賓士飛了

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

台南自強號擦撞行人　警消救援

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面