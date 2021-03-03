挺農民訂購8萬多公斤鳳梨　黃偉哲感謝台灣電力工會、台灣石油工會

▲響應中央「吃鳳梨、挺農民」措施，台灣電力工會與台灣石油工會，購買8萬多公斤的鳳梨，台南市長黃偉哲特頒發感謝狀，感謝兩大工會以行動挺果農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

響應中央「吃鳳梨、挺農民」措施，台灣電力工會與台灣石油工會，3天在台南市政府民治市政中心簽署鳳梨訂購單，將各購買2萬5千顆及2萬顆，合計達8萬多公斤的鳳梨訂購單，台南市長黃偉哲特頒發感謝狀，感謝兩大工會加入採購鳳梨行列，以行動挺果農，成為台灣農民堅強後盾！





中國大陸禁止台灣鳳梨進口後，讓台灣農民面臨嚴重生計問題，連日來中央與地方政府都特別呼籲全民「吃鳳梨、挺農民」，共體時艱、度過難關。今天的鳳梨訂購簽署記者會，由台電工會理事長丁作一及石油工會代表莊爵安主委等貴賓親臨參與。





黃偉哲表示，台灣的鳳梨是從屏東、高雄、台南一路收成，今天真的非常謝謝兩大工會的支持訂購，台南農產運銷公司已經跟高雄、屏東、嘉義取得聯繫，接下來會依次行銷，從三月份開始，屏東的鳳梨先上，高雄的鳳梨也陸陸續續上貨，接下來就是台南和嘉義，這樣分批送出，一方面可以照顧到屏東跟高雄，還有接下來的台南跟嘉義都能受到照顧。





另外，台南還有很多鳳梨的加工品，譬如有鳳梨果醋，這是對身體健康的，還有其他的鳳梨製品，台鹽公司有製作鳳梨的洗手乳，這些東西都是對身體、對環境友善，對身體健康的，用來送禮也很方便。歡迎大家以最實質且直接的方式協助農民紓緩盛產問題。





台灣電力工會理事長丁作一表示，台南市是鳳梨的生產大市，所以工會是責無旁貸，決定義務相挺，尤其台南市所生產的鳳梨品質非常質優，無論是金讚或是關廟鳳梨都是非常好的鳳梨，希望這次的困境能順利突破，在大家共同支持下，非常順利的銷售出去，也讓大家吃得滿意又健康。

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