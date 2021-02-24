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打造人性化消防車庫　智能排氣供電車庫啟用儀式

▲「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，由市長黃偉哲主持，及見證人性化消防車庫及安全升級版消防車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，由市長黃偉哲主持，及見證人性化消防車庫及安全升級版消防車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局24日上午9時許，於五救災救護大隊所屬永康分隊，舉行「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，由市長黃偉哲主持，及見證人性化消防車庫及安全升級版消防車。

▲「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，由市長黃偉哲主持，及見證人性化消防車庫及安全升級版消防車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局自2020年陸續推動防禦駕駛訓練、購置單艙雙排消防車、購置合法拖船架、發佈紅燈減速停車再通行、加重保險提高保額、編制車輛保養操作手冊、消防車排廢氣系統、裝置警示燈及反光標識、 語音廣播讓道功能、遠端監控系統等等軟硬體兼具，率全國之先推動10大車輛安全防範措施。

這次針對消防車輛精進共有3大亮點如下：1、消防車排廢氣系統：外勤消防隊為確保消防車輛出勤堪用，每日車輛試動是例行公事之一，因而產生柴油廢氣蓄積車庫及消防廳舍，長期造成消防人員身心健康疑慮。因此，消防局仿效歐美先進國家，由消防局搶救科與義消副總隊長陳勝賢共同規劃設計後安裝，並經多次改良與調整，率先於第五救災救護大隊所屬永康分隊，配置消防車廢氣排放系統，使車輛發動時不僅可將廢氣排至室外，更大大淨化室內車庫空氣品質，一旦消防車緊急駛離分隊，風管接頭可自動脫落，提供消防人員更人性化及清淨化車庫空間。

▲「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，由市長黃偉哲主持，及見證人性化消防車庫及安全升級版消防車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2、救助器材車外接式電源系統：經考量充電式救災工具器材（如：無線電、軍刀鋸、破壞器材等）使用頻繁及長期救災充電需求，消防局精進及改良現有各大隊主力分隊之救助器材車外接式電源系統，除了可另提供6-9個110V電源插座，並另規劃置放充電座空間，便於救災人員於救災現場供電使用，亦或返隊後直接外接插頭充電。

3、警示燈、反光標識、語音廣播讓道：消防車為火場救災必要出勤車輛，為保護同仁自身安全及提高用路人行車注意力，目前消防局50輛主力消防車透過捐贈已安裝符合歐洲ECE R65或美國SAE認證之警示燈。此外，亦分批採購消防車輛反光標識，提升出勤辨識度，以增加用路人對於消防車輛之夜間能見度，並增加語音廣播功能，請市民禮讓消防救災車輛優先通行。

▲「南市消防健康安全又便利─智能排氣供電車庫啟用儀式」，由市長黃偉哲主持，及見證人性化消防車庫及安全升級版消防車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局搶救科科長邱淵明表示，經統計2020年1至12月份出勤車禍肇事12件，與2019年同期26件相比，減少54％。

市長黃偉哲表示，消防人員救人於水火之中，其自身安全、健康也需要認真看待，期望透過車輛廢氣排放等附屬系統能照顧消防弟兄健康；加裝各大隊主力分隊之救助器材車外接式電源系統，增加救災充電便利性；透過升級版警示燈、反光條及語音廣播功能增加消防車行車安全性；此外，自2020年起採購大型水箱消防車，皆採用乘載6-7人之單艙雙排底盤，以利消防人員救災途中討論戰術。但最重要的是，市民朋友們能優先禮讓消防救災及救護車輛，讓消防人員能快速、順利、安全抵達現場，保障市民生命財產安全。

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