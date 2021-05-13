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停電又停水！蔡英文發言…網友罵爆：廢話一堆！妳是否正在吹冷氣

▲▼蔡英文直播發言。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲蔡英文直播發表談話，被網友酸，「妳是不是正在吹冷氣」。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

面對嚴峻疫情以及災難性停電，總統蔡英文於晚間7點召開記者會，提到「相信指揮中心，勿聽信網路謠言」等激勵人心的說詞，但對於身處沒電又即將沒水的民眾來說，顯然鼓勵無效，記者會的直播過程中，不少網友進聊天室開罵，頻頻砲轟，「廢話一堆！」、「妳（蔡英文）是不是正在吹冷氣！」

至於疫情突然進入「嚴峻階段」，蔡英文希望人民要收心的說法，遭網友批評「防疫做不好，卻叫人民要收心」、「講話還是沒重點」、「電水能用才重要」，認為是政府防疫出了漏洞，政府更該負起最大責任。

2021.05.13停電,停電示意圖 。（圖／記者劉亭攝）

▲全台各地大停電，公司企業全遭殃。（圖／記者劉亭攝）

再看到停電的災情，截至晚間6點30分止，各消防機關回報全國計360件電梯受困，其中296件脫困、救出365人、64件處理中；台電執行緊急分區輪流停電，並進行四輪停電，高雄市長陳其邁透露，預估在晚間9點前，都會受到停、供電影響。

由於不少民眾只能斷斷續續使用電，加上近期本土疫情大爆炸，開始上網抱怨，「到底是要停電幾次！真的很北爛欸」、「沒水沒電，有的只剩病毒」、「台灣好不容易沒有確診自己國家還讓境外進來，是你們這些只會拿我們納稅人的錢不做事的官放進來的」、「妳（蔡英文）快帶頭打疫苗啦」！

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