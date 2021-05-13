　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園交警收不明現金551萬　1個多月狂領333次...鬼扯拿去賭光光

▲桃園市龍警分局張姓巡佐從2018年7月間收受來歷不明金錢多達551萬餘元，卻在1個多月內從ATM內提領完，被依洗錢罪遭地院判處1年有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市龍警分局張姓警佐從2018年7月間收受來歷不明金錢多達551萬餘元，卻在1個多月內從ATM內提領完，被依洗錢罪遭地院判處1年有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局張姓警佐於2018年間突然有不明現金收入551萬餘元，分別存入郵局與銀行帳戶，再透過ATM密集提領現金多達333次，事後遭廉政署查獲依洗錢罪嫌移送桃檢偵辦；張則辯稱是賭博輸錢欠下債務，現金則是向大哥借用400萬元還債，地院法官以其月薪僅7萬元且說詞前後矛盾，痛批身為警察卻知法犯法，依特殊洗錢罪判處張1年有期徒刑，本案還可上訴。

廉政署調查，年約50歲的張姓警佐是龍潭警分局交通組擔任警務佐，月薪每月約7萬餘元，2018年7月1日至8月5日之間，連續收受不明來源與收入不相當之現金多達551萬2千餘元，張分批用存入銀行與郵局帳戶，隨後再透過ATM密集提領總計多達333次將錢提光，2個帳戶最後分別僅剩349元、599元。

金融機構確認客戶身分，應包括實質受益人之審查程序及金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報等，因此向廉政署通報，廉政署查證屬實依洗錢罪嫌將張送辦。

桃檢偵訊時，張辯稱，曾向其大哥與大嫂商借400餘萬元暫放在家裡，後來覺得銀行與郵局自動櫃員機（ATM）存提款很方便，當時密集提領這麼多錢，主因賭博輸錢才提出還債，否認有洗錢之事實。

張在廉政署訊問時則供稱，其薪資因負債遭強制執行，每月強制扣款3分之1，沒有在外兼職亦無其他收入，因此負載約300萬元，後來向大哥商借400萬元，其中100萬元先還債，剩下300餘萬元留在身邊，後來覺得不妥才存到銀行。張姓巡佐大哥、大嫂也指證，因張協議分家，2014年間才陸續將400萬元匯給張，確認有匯款之事實。

桃園地院法官審酌，張聲稱欠債300萬元、薪資被扣款，但卻未將借來款項用於還債，還能在短短1個多月內存進551萬元，其說詞顯有矛盾，張從事警察工作已32年，顯無不知理由，更無法合理說明如何取得鉅款，張私下透過ATM分333次領出現款，每筆款項從10萬元至30萬元不等，鮮有規避金融機構對於收得資金之實質受益人審查，張犯後否認犯行，法官審結依特殊洗錢罪，判處1年有期徒刑，還可上訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

►6月大兒流鼻涕無意識　莽父「高舉半空搖晃」搶救25天不治

►疫情升級　醫專加冠儀式線上進行...男護士：盡力給需要的人幫助

ET快訊
快訊／基隆重症婦常去萬華「賣茶」！　急追相關足跡
快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫
黃子佼、孟耿如宣布取消家宴！原邀小燕姐證婚全喊卡
快訊／「接觸者夫妻」關手機爽遊金門！衛生局各重罰30萬
餐廳安全嗎？　日常生活「9大感染風險等級表」一次看懂
快訊／宜蘭染疫小學停課2天變14天！　遊藝場全棟66人隔離
快訊／侯友宜宣布：新北將啟動「全市大消毒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

女議員哥哥肇逃！神隱16hrs才投案　監視器「剛好全故障」　

摩鐵約壞女高中生！讓她「穿校服激戰」拍片回味　媽一翻手機崩潰

桃園交警收不明現金551萬　1個多月狂領333次...鬼扯拿去賭光光

北市地政專員收3萬助建商審案「1個月OK」　送錢的代書也慘了

趕著送貨…永和小貨車左轉沒注意路況！將斑馬線上女子當場撞死

總統府旁上演警匪追逐　通緝犯「不想坐牢」上銬奔逃遭逮

阿公店2小姐確診調監視器查「接觸人數」　黃珊珊急赴萬華分局

懷疑「不是我親生」重拳毆死哭鬧3月大兒！　狠父殺人罪重判12年

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

女議員哥哥肇逃！神隱16hrs才投案　監視器「剛好全故障」　

摩鐵約壞女高中生！讓她「穿校服激戰」拍片回味　媽一翻手機崩潰

桃園交警收不明現金551萬　1個多月狂領333次...鬼扯拿去賭光光

北市地政專員收3萬助建商審案「1個月OK」　送錢的代書也慘了

趕著送貨…永和小貨車左轉沒注意路況！將斑馬線上女子當場撞死

總統府旁上演警匪追逐　通緝犯「不想坐牢」上銬奔逃遭逮

阿公店2小姐確診調監視器查「接觸人數」　黃珊珊急赴萬華分局

懷疑「不是我親生」重拳毆死哭鬧3月大兒！　狠父殺人罪重判12年

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

澎湖飯店、民宿掀退訂潮！花火節6／8前停辦　熱門景點也採人流管制

風・Luxury／GUCCI上攻高級製錶慶百周年　蜜蜂飛上陀飛輪錶

台中地檢拍賣因疫情取消　3折法拉利V12、瑪莎拉蒂跑車掰了

吳釗燮要幫瓜國找疫苗　黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

快訊／傳基隆重症婦常去萬華擺攤「賣茶」！急追相關足跡

台南又有新飯店！「捷絲旅台南十鼓館」6／1試營運　每人一晚980有找

花蓮糖尿病患及中低收入戶　3千劑帶狀疱疹疫苗免費接種

傳內湖大樓員工家屬確診　緯來電視澄清無員工或家屬確診

鐵板煎到金黃色！台南飄香40年肉粿店　靈魂蔥辣醬＋蒜頭好銷魂

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

社會熱門新聞

「萬華茶室」包廂內影片被曝光！　阿公玩超嗨

割喉人魔落網！按摩女著內褲「血噴天花板」

中山樓鳳個工遭割喉慘死　竟是外送員熟客缺錢下殺手

中和爆槍響8人逃散　警鎖定1車追緝中

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

萬華2女確診　阿公店酒客嚇死全跑光

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

獨／報案害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

割喉魔認「放血劫財」奪按摩妹金錬手機

小貨車撞飛8旬老婦　路中翻滾1圈倒地不治

前議員曝萬華茶室　越南妹穿小丁熱舞

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

即／高雄某高中驚見男屍！晨運民眾驚恐目擊「脖子綁鐵鍊」

更多熱門

相關新聞

金合發娛樂城線上網路賭博海削5億

金合發娛樂城線上網路賭博海削5億

刑事局電信偵查大隊網路巡邏時發現，跨境賭博網站「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」業者將網站架設於加拿大等國家規避追查，並在台成立部門負責收受台灣、大陸民眾網上投注美日職棒、籃球、賽馬等賭博商業活動，從2018年迄今已交易超過新臺幣逾5億元，警方4月收網，逮捕該博弈集團施姓主嫌等24名涉案成員。

輾腳案傳車主控員警造謠！　桃園分局：到此為止

輾腳案傳車主控員警造謠！　桃園分局：到此為止

輾警腳風暴　憤怒警一動作救了他「不算肇逃」

輾警腳風暴　憤怒警一動作救了他「不算肇逃」

醉男見警嗆「有槍了不起」　拳頭變硬逼近...

醉男見警嗆「有槍了不起」　拳頭變硬逼近...

向心涉洗錢遭訴批檢：藐視香港金融監察

向心涉洗錢遭訴批檢：藐視香港金融監察

關鍵字：

桃警龍潭警分局警務佐洗錢

讀者迴響

熱門新聞

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面