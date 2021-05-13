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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會正在審查罷免連署名冊　陳柏惟：對得起支持者和薪水到最後

▲▼立委陳柏惟受訪 回應顏寬恆批評 罷免案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案已完成第二階段連署，不過最近新冠肺炎疫情嚴峻，不少行程都暫停舉行，陳柏惟13日受訪時被問到是否讓罷免壓力更大，他直呼「不會啦！」並強調大家投票給他不是為了讓他應付罷免，會對得起自己的支持者和薪水到最後。

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，提案領銜人楊文元10日向台中市選委會遞交第二階段連署書，隨後立法院內政委員會召委、國民黨立委林思銘提出變更議程，今天邀請中選會主委李進勇就「罷免與公投合併舉行選務規劃」進行專題報告，並備質詢。陳柏惟11日受訪時批評，現在沒有其他罷免案，安排這場會議應該就是針對他，「很明顯是政治操作。」

陳柏惟今天上午赴內政委員會登記質詢，受訪時再次被問到會不會覺得今天被針對，陳柏惟改口說「不會，被針對又不是一兩天」，並表示，相較於個人行程，疫情比較重要，他主辦的活動有些都暫停了，也會呼籲支持者避免群聚。

媒體詢問，最近無法跑攤凝聚支持者，是否壓力更大？陳柏惟則說，「不會啦！我在想的就是每天認真做，沒特別去想要怎麼反制，大家投票給我不是為了讓我應付罷免，我會對得起自己的支持者和薪水到最後。」

針對陳柏惟罷免案進度，中選會主委李進勇表示，目前正在進行連署名冊的查對，第二階段的查對會在6月19日以前完成，完成之後要看查對結果。

李進勇說明，查對結果如果符合標準，隨後就會進行公投成立的公告；如果未達到門檻，就要進一步請提案領銜人進行補正，再經過最長40天的查證工作，才能夠決定是否成立，成立後會依照法定程序辦理。

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