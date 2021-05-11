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台灣基進延後全台公投宣講　視疫情發展再討論續辦方案

▲台灣基進舉行「五個不同意，台灣更有力」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進舉行「五個不同意，台灣更有力」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，台灣基進原先規劃自5月底起，於全台舉辦講座、客廳會以及街頭陸戰，說服民眾在8月投下不同意票；不過受到新冠肺炎疫情升溫影響，台灣基進11日晚間宣布全數延期暫緩，將視疫情發展再討論應變的續辦方案。

「刪Q總部」10日前往台中市選委會遞交第二階段連署書，並向中選會喊話要「罷免綁公投」，台灣基進11日上午召開「五個不同意，台灣更有力」記者會，宣布將以上街宣講、全台巡迴辦講座等方式，力拚達成「堅決五不，中共止步」的目標。

台灣基進台南黨部主委李宗霖預告，台灣基進5月底從高雄黨部出發，陸續在屏東、台南、嘉義、彰化、台中、苗栗、新竹、新北、台北、宜蘭等縣市，舉辦全台舉辦講座、客廳會以及街頭陸戰，說服民眾在8月投下五張不同意票，也是很好的機會讓台灣背對中國、走向世界。

未料，中央流行疫情指揮中心11日下午宣布，台灣出現6例感染源不明的本土案例，指揮中心隨即公布升級後防疫措施，包括即日起至6月8日，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。

鑒於疫情警戒升級，台灣基進晚間宣布，延後全台宣講活動，期許國人集中資源優先抗疫，守住台灣得來不易的防疫成果。

台灣基進說明，原本規劃共40場以上客廳會與公開講座、50場以上街頭陸戰宣講，因應疫情目前全數延期暫緩，將視疫情發展再討論應變的續辦方案。

台灣基進也呼籲，國人應嚴格執行衛福部的防疫規定，共同守護台灣的健康，「保護自己就是守護台灣」。

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