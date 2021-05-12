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台灣連續5年未獲邀參加WHA 　民進黨團提案譴責大陸打壓

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲世界衛生大會歐洲總部。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

第74屆世界衛生大會（WHA）將於24日舉行，台灣已連續5年未收到邀請函。對此，民進黨立法院黨團近日已提出決議文，譴責中國大陸阻撓台灣參與WHO及WHA之打壓行為，呼籲WHO邀請台灣參與WHA，使台灣有意義地參與全球防疫，共同面對新冠肺炎疫情。

第74屆世界衛生大會將於24日召開，七大工業國集團（G7）外長及美國國務卿布林肯近日支持台灣參與世界衛生大會（WHA），但在中國打壓下，世界衛生組織並未向台灣發出邀請，這也是自西元2017年以來，台灣連續第5年未獲邀。

對此，民進黨團近日提出決議文，已經程序委員會列入14日院會議程，主要為譴責中共打壓台灣參與世衛大會，以及回應國際社會對台灣的支持，本次並非以朝野共同聲明的方式提出，而是民進黨團自身所提之決議文。

根據民進黨團提案，有鑑於今年世界衛生大會（WHA）將於5月24日舉行，台灣仍無法受邀出席，在嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）仍肆虐全球之際，世界衛生組織（WHO）不該因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康之權利。

民進黨團指出，近日七大工業國（G7）外長發布聲明，支持台灣有意義參加WHO及WHA；法國參議院首次無異議通過挺台加入各項國際組織之決議；而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發表聲明，呼籲WHO秘書長立即邀請台灣參與WHA。

民進黨團表示，COVID-19乃全球應共同面對之問題，台灣身為全球防疫前段班，不應被摒除在WHA外，因此建請立法院作成決議：一、感謝各國對我國參與WHO等國際組織之聲援，台灣身為國際負責任的一員，會秉持疫情無國界之精神，繼續與全球共同克服疫情難關。

二、嚴厲譴責中國大陸阻撓台灣參與WHO及WHA之打壓行為，呼籲WHO邀請台灣參與WHA，使台灣有意義地參與全球防疫，共同面對COVID-19疫情。

三、台灣為國際醫療援助提供者，政府應在不影響我國防疫之前提下，偕同民間共同援助國外疫情嚴重地區（如印度），展現台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻。

民進黨團書記長羅致政受訪時表示，看到國際社會、團體都表達對台灣支持，台灣這時更該主動表達態度，所以民進黨團在院會中提出議程，希望能有決議感謝國際對台灣支持參與世界衛生大會，

羅致政強調，台灣之所以無法參與世界衛生大會，就是因為中國因素，民進黨團譴責中國阻撓台灣參與的動作，也希望這個議程在院會上能夠獲得跨黨派的支持通過。

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