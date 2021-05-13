疫情恐升三級影響8月「四個公投」？　中選會主委李進勇回應了

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，國內爆發感染源不明本土病例，遭定調已經進入社區感染，台灣甚至可能進入第三級警戒，外界關心8月28日舉行的公投是否受到影響。對此，中選會主委李進勇13日表示，疫情控制非常要緊，公民權的行使也非常重要，中選會將與中央流行疫情指揮中心保持密切聯繫。

立法院內政委員會13日邀請李進勇就「罷免與公投合併舉行選務規劃」為題進行專題報告，並備質詢。李進勇在會前受訪時，說明公投案與罷免投票的相關進程。

李進勇會前受訪時表示，中選會在2019年底已經公告成立重啟核四的案子，另外包括萊豬、公投綁大選、中油三接等三案，目前都完成第二階段連署名冊的查對，都已經達到標準了，將在14日召開委員會之後公告成立，且四個案子都會在5月27日進行公投公告，並且在8月28日舉行投票。

李進勇也說，在台中市第二選舉區立委罷免的部分，目前正在進行連署名冊的查對，第二階段的查對會在6月19日以前完成，完成之後要看查對結果。

李進勇說明，查對結果如果符合標準，隨後就會進行公投成立的公告；如果未達到門檻，就要進一步請提案領銜人進行補正，再經過最長40天的查證工作，才能夠決定是否成立，成立後會依照法定程序辦理。

對於公投與罷免案是否合併投票，李進勇表示，各種可能的狀況都在評估當中，最後的決定必須提到委員會，依據目前《選罷法》規定，必須在公告成立之後的20至60天內辦理，中選會將按照規定處理，至於公投會斟酌情況提到委員會，之後再做最後的決定。

由於國內疫情升溫，外界關心若8月疫情尚未緩解，公民投票是否照常舉行。李進勇則說，中選會密切注意各種狀況的發展，有關疫情嚴重到什麼程度，是否會停止部分、特定的活動，中選會完全遵照中央流行疫情指揮中心的決定。

李進勇強調，如果疫情嚴重到禁止百姓公民行動自由，或者有封城的狀況，對於選務的影響也都會進行評估，中選會與指揮中心保持密切聯繫，疫情控制非常要緊，公民權的行使也非常重要，兩者之間都會跟指揮中心保持密切聯繫。

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