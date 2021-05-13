「刺死同學丟下26樓」偽裝輕生　男大生5天後同地點墜落亡

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞11日發生一起離奇事件，一名華裔男大生與同學合夥販毒，兩人因為分贓問題起爭執，他一氣之下刺死同學，並將人從26樓拋下，偽裝成墜樓事件。但更讓警方沒想到的是，這名男大生時隔5天被押回拋屍現場，竟突然掙脫警員，在同一個地點跳樓身亡。

▲男大生多次佯稱陽台有證物，並趁警員蒐證不注意時一躍而下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案事發地點無關）

根據《中國報》報導，這起事件發生在馬來西亞白沙羅柏蘭嶺某公寓，當地警方11日召開記者會說明，這名華裔男大生與一名24歲的同學合夥販毒，兩人6日下午1時許因為分贓不均起爭執，他憤而持刀將同學刺死，再將人從公寓26樓拋下，故意布置成墜樓事件，企圖誤導警方。

但警方並未上當，經過調查之後，很快就逮到犯案的男大生。沒想到男大生11日下午4時許被押回事發現場蒐證時，突然掙脫警員，從26樓的同一個地點墜落，甚至還落在3樓的同一位置，當場身亡。

雪州總警長拿督阿祖奈迪12日出面說明，他提到，男大生因為手上有傷，警員同意讓他雙手銬在身前，不料卻在陽台蒐證時發生慘劇，當時與嫌犯在場的1名警官和3名警員，都涉犯刑事法典第223條公務員疏忽導致嫌犯脫逃罪，目前正在接受調查。

至於原本的拋屍案，阿祖奈迪表示，因為主嫌已經去世，也沒有其他的調查對象，此案只能就此暫停，事後會將調查內容上交，考量到案件仍處於調查階段，其餘細節暫時不方便公開。

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