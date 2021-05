快訊／菲律賓發生規模5.7地震　政府警告小心餘震

▲菲律賓發生規模5.7地震。(圖/翻攝自USGS)

記者葉睿涵/編譯

菲律賓東民都洛省12日當地時間早上9時9分發生規模5.7地震,震央位在巴拉德羅(Balatero)北北西方約6公里處,深度約109.9公里。菲律賓火山與地震研究所預估仍會有餘震發生。

A magnitude 5.8 earthquake hits Abra De Ilog, Occidental Mindoro at 9:09 a.m. on Wednesday, according to Phivolcs. #EarthquakePH #Earthquake pic.twitter.com/kLVrryawoL — The Philippine Star (@PhilippineStar) May 12, 2021

有民眾在推特指出,原本在帕西格市政廳辦事的人們在地震發生後,被要求立刻離開建築物,到市政廳外的廣場集合。也有人在馬卡蒂市政廳的民眾表示,他們在地震當下被緊急疏散,街上都是倉皇逃難的民眾,員工也立刻戴上安全帽避免被掉落的物品砸到,場面相當混亂。

Employees and clients of Pasig City Hall were advised to go outside due to earthquake. Vivico, asan ka? Labas na jan! pic.twitter.com/svzdKyhuEX — Venus Gabuya (@SoCallMeVenus) May 12, 2021