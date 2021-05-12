酒吧「喝2杯」中鏢感染　東盟會長揭30天慘痛經歷：肺快咳出來

▲東盟文化傳藝推廣基金會會長洪志勇分享染疫經歷，呼籲民眾勿群聚。（圖／翻攝自Facebook／志勇洪，下同）

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞疫情持續蔓延，如今部分地區也開始實施封城，並嚴格控管城鎮間的流通。對此，東盟文化傳藝推廣基金會會長洪志勇分享經歷，表示在4月初他曾應朋友之邀到一間酒吧喝酒，沒想到竟因此染疫，還差點失去性命，在醫院接受了20幾天痛苦的隔離治療才逐漸康復。

根據馬來西亞《星洲日報》報導，「拿督斯里」洪志勇日前在臉書分享抗疫的過程，表示在過去的一年中，他極少外出，但看著身邊許多「幸運的」朋友感染了輕微症狀後，在家隔離10天又能恢復正常作息，讓他漸漸的放下了防備心，於是就在4月初的一個晚宴後，與朋友到一間酒吧「喝兩杯」，沒想到竟因此染疫。

洪志勇指出，當天返家後並沒有感到不適，不過朋友卻在隔天出現發燒症狀。這名朋友經檢測呈陽性反應，於是就趕緊通知了其他當天也在場的人，而洪志勇就是其中之一。對此，洪志勇也立即到醫院進行檢測，想不到竟也不幸染疫，於是便開始10天的居家隔離。

洪志勇提及，居家隔離的前幾天，幾乎沒有什麼症狀，只是會有較重的疲憊感，到了第5天則失去味覺和食慾不振，不過仍沒讓他太過在意，直到第10天時，他開始嚴重咳嗽，「感覺肺都要咳出來了、全身冒冷汗和呼吸困難，明明坐著或躺著，卻感覺像跑了5層樓般。」

洪志勇這時才驚覺嚴重性，趕緊連絡了附近的幾間私人醫院，不過都已沒有多餘的空位，最後他幸運的找到了一位女醫生，這才獲得救治。經醫護人員檢測，他的血氧以降到88點，「屬於新冠肺炎第3或第4階段左右。」後來在醫護人員的努力下，他的病情才逐漸控制住。不過醫生也告訴他，他非常幸運，若是他有三高或是病毒較強，「我可能已經沒有機會發這篇文章，是你們給我寫悼詞了。」

洪志勇呼籲，非必要切勿群聚和去酒吧，真有生意上的應酬，記得吃飯不講話，吃完戴上口罩慢慢講，也必須保持全距離，「生命沒有第二次，不要被身邊的『幸運確診者』洗腦，不怕一萬，只怕萬一！萬一你是第5階段確診者，你就完蛋了。」

文章很长，请耐心读完，欢迎多多分享 不能改变大环境，那就改变自己 有那么英明的政府和 领导人 （我们无法改变）就好像我妈生我咁靓仔，无变

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