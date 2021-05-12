屏東男誤信姪子急需借款急匯20萬元　桃園車手臨櫃領款當場就擒

▲屏東縣盧姓男子11日下午3時許急匯20萬元給自稱是其姪子指定帳戶，後來查出並非其姪子，桃園警方隨後在桃園區某銀行查獲盧姓男子涉嫌領款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

屏東縣1名男子11日下午接獲自稱是其姪子來電，聲稱急須20萬元應急，該名男子趕緊匯款至其指定位於桃園區某銀行帳戶，後來被警方查出是警示帳戶，通報桃園警方協助偵辦；果然隨即有盧姓男子趕到銀行領款，行員查出有異報警處理，員警到場後，盧男辯稱是客戶匯款，但又說不出客戶資料，員警帶回偵訊確認其為車手，訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

屏東縣內埔警分局11日下午3時許接獲男子報案指稱，1名男子自稱是其姪子，因急需用錢希望叔叔匯款20萬元應急，男子一時無法查出姪子真實身分，趕緊至銀行匯款至其指定在桃園區某銀行分行之帳戶，但事後查證受騙，趕緊向警方報案，內埔警方立即將該帳戶列為警示帳戶。

▲桃園警分局11日下午在轄區內某銀行查獲盧姓男子臨櫃領取20萬元詐騙得來款項，圖為銀行存簿等證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方接獲內埔警分局通報後，桃園區某銀行分行接獲38歲盧姓男子臨櫃提領20萬元，由於該帳戶已被列為警示帳戶，行員立即通報桃園警分局，景福派出所巡佐黃福源、警員張順棋趕抵銀行，盤查盧姓男子，盧男辯稱這筆款項是客戶匯款，但盧男卻無法舉證客戶相關資料，警方指出，匯款男子事後已確認盧男並非其姪子，更非其客戶，盧男當場啞口無言。

盧男辯稱，自己透過網路找財務公司借錢，因對方告知帳戶須有資金進出，後來又改口說，為留下金流紀錄將匯款20萬元至其帳戶內，他急需用錢才前往銀行臨櫃領錢，警方則質疑是盧姓男子辯詞，懷疑盧是詐團車手，帶回派出所偵訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

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