　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東男誤信姪子急需借款急匯20萬元　桃園車手臨櫃領款當場就擒

▲屏東縣盧姓男子11日下午3時許急匯20萬元給自稱是其姪子指定帳戶，後來查出並非其姪子，桃園警方隨後在桃園區某銀行查獲盧姓男子涉嫌領款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲屏東縣盧姓男子11日下午3時許急匯20萬元給自稱是其姪子指定帳戶，後來查出並非其姪子，桃園警方隨後在桃園區某銀行查獲盧姓男子涉嫌領款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

屏東縣1名男子11日下午接獲自稱是其姪子來電，聲稱急須20萬元應急，該名男子趕緊匯款至其指定位於桃園區某銀行帳戶，後來被警方查出是警示帳戶，通報桃園警方協助偵辦；果然隨即有盧姓男子趕到銀行領款，行員查出有異報警處理，員警到場後，盧男辯稱是客戶匯款，但又說不出客戶資料，員警帶回偵訊確認其為車手，訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

屏東縣內埔警分局11日下午3時許接獲男子報案指稱，1名男子自稱是其姪子，因急需用錢希望叔叔匯款20萬元應急，男子一時無法查出姪子真實身分，趕緊至銀行匯款至其指定在桃園區某銀行分行之帳戶，但事後查證受騙，趕緊向警方報案，內埔警方立即將該帳戶列為警示帳戶。

▲桃園警分局11日下午在轄區內某銀行查獲盧姓男子臨櫃領取20萬元詐騙得來款項，圖為銀行存簿等證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局11日下午在轄區內某銀行查獲盧姓男子臨櫃領取20萬元詐騙得來款項，圖為銀行存簿等證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方接獲內埔警分局通報後，桃園區某銀行分行接獲38歲盧姓男子臨櫃提領20萬元，由於該帳戶已被列為警示帳戶，行員立即通報桃園警分局，景福派出所巡佐黃福源、警員張順棋趕抵銀行，盤查盧姓男子，盧男辯稱這筆款項是客戶匯款，但盧男卻無法舉證客戶相關資料，警方指出，匯款男子事後已確認盧男並非其姪子，更非其客戶，盧男當場啞口無言。

盧男辯稱，自己透過網路找財務公司借錢，因對方告知帳戶須有資金進出，後來又改口說，為留下金流紀錄將匯款20萬元至其帳戶內，他急需用錢才前往銀行臨櫃領錢，警方則質疑是盧姓男子辯詞，懷疑盧是詐團車手，帶回派出所偵訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

►6月大兒流鼻涕無意識　莽父「高舉半空搖晃」搶救25天不治

►疫情來勢洶洶　桃園市13日公布新防疫措施！將備戰預演三級管制

ET快訊
前議員曝「萬華茶室酒池肉林」　越南妹穿小丁熱舞...拉客搓豪
7天6夜媽祖遶境信眾沒在怕！網轟：口罩呢？新港奉天宮說話了
快訊／基隆確診婦「進香足跡完整外洩」！ 高雄市衛生局回應了
LIVE／新北八大場所暫停營業　侯友宜直擊錢櫃、星聚點
阿公店確診女嘉義「衝水路」廟會　現場多人未戴口罩緊急消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前議員曝「萬華茶室酒池肉林」　辣妹穿小丁熱舞...拉客搓豪乳

快訊／瑞芳象鼻岩「女子落海」身分不明　晚間宣告不治身亡

屏東男誤信姪子急需借款急匯20萬元　桃園車手臨櫃領款當場就擒

越女慘遭割喉陳屍浴室　遇害前1男喊：快點開門...鎖定常客下手

南投名間垃圾場大火！噁臭黑煙直衝天際　天熱點燃沼氣？調查中

租售「期貨神器」自動交易　未獲許可就靠經驗設計程式違法

A片已滿足不了我！名設計師針孔偷拍實習女大生　雙角度玩噁追焦

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

碩士女全裸大鬧健身房　怒踹教練挨告...瘋狂行徑下場出爐！

心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

趙麗穎暴瘦一圈「褲子鬆到夾別針」 認離婚不滿1月…真實未P照曝

前議員曝「萬華茶室酒池肉林」　辣妹穿小丁熱舞...拉客搓豪乳

快訊／瑞芳象鼻岩「女子落海」身分不明　晚間宣告不治身亡

屏東男誤信姪子急需借款急匯20萬元　桃園車手臨櫃領款當場就擒

越女慘遭割喉陳屍浴室　遇害前1男喊：快點開門...鎖定常客下手

南投名間垃圾場大火！噁臭黑煙直衝天際　天熱點燃沼氣？調查中

租售「期貨神器」自動交易　未獲許可就靠經驗設計程式違法

A片已滿足不了我！名設計師針孔偷拍實習女大生　雙角度玩噁追焦

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

碩士女全裸大鬧健身房　怒踹教練挨告...瘋狂行徑下場出爐！

心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

本土爆22例感染源不明！專家認證「6大類食物」吃出超強免疫力

兄弟一出局滿壘雙殺　5局結束0比4落後統一

萬華茶館確診女「接觸進香團39人」曾到鹿港竹安宮、芳苑普天宮午餐

打擊王高國麟打退猛快！富邦追回3分　4局猿4比3悍

彰化高鐵特區也爆紅！遠雄首插旗　斥1.2億拿下千坪住宅地

台股盤中狂殺1418點　分析師指「未來還會區間反彈」！　

《STAR WARS》團隊科幻新作曝光！美國諧星鄭肯加入

防疫升級！澎湖花火節6／8前場次急喊卡　引發觀光退訂潮

丁守中籲蔡政府開放中國疫苗進口　「我願意帶頭施打」

前議員曝「萬華茶室酒池肉林」　辣妹穿小丁熱舞...拉客搓豪乳

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

即／高雄某高中驚見男屍！晨運民眾驚恐目擊「脖子綁鐵鍊」

偽單身連吃4女　她怒揭名健身教練渣男行徑

午夜牛郎涉暴力逼債　警臨檢驚見逆天長腿

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

獨／報案害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

快訊／78快速道斗南匝道自撞釀2死

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

多劈姦情被戳破　溫柔猛男現猙獰真面目

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

斗六2車對撞黑車翻肚　2女駕駛都酒駕！

更多熱門

相關新聞

影／詐團內亂黑吃黑百萬　母愛成線索看飛機聖地救子

影／詐團內亂黑吃黑百萬　母愛成線索看飛機聖地救子

桃園市許姓男子為四海幫成員，去年11月間以假書記官方式詐騙被害人取得108萬元贓款，卻暗中想暗槓A掉這筆錢，夥同翁姓、褚姓男子以「假搶劫」方式向詐團謊稱被搶走贓款，未料卻遭詐團杜姓男子識破，夥同鄭姓男子等2名成員將許男強押捆綁毆打逼供贓款下落，後來將其丟包在蘆竹區某公廟旁停車場，警方後來查出這起「黑吃黑」案外案，循線逮捕杜姓等6命共犯到案，依組織犯罪條例、妨害自由、詐欺、傷害等罪嫌移送桃檢偵辦。

高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

高雄翁堅持領百萬「補貼女看護」　員警勸退

高雄翁堅持領百萬「補貼女看護」　員警勸退

連10次存款「一直行備註」謝媽媽！過來人曝慘例

連10次存款「一直行備註」謝媽媽！過來人曝慘例

熟女要幫網交男友付運費　警勸：大陸帳號假的啦

熟女要幫網交男友付運費　警勸：大陸帳號假的啦

關鍵字：

詐團姪子匯款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆也傳確診者！陳時中未否認

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面