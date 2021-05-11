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社會 社會焦點 保障人權

行刑手被逮！詐團內亂黑吃黑百萬　母愛成線索「看飛機聖地」救子

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子為四海幫成員，去年11月間以假書記官方式詐騙被害人取得108萬元贓款，卻暗中想暗槓A掉這筆錢，夥同翁姓、褚姓男子以「假搶劫」方式向詐團謊稱被搶走贓款，未料卻遭詐團杜姓男子識破，夥同鄭姓男子等2名成員將許男強押捆綁毆打逼供贓款下落，後來將其丟包在蘆竹區某公廟旁停車場，警方後來查出這起「黑吃黑」案外案，循線逮捕杜姓等6共犯到案，依組織犯罪條例、妨害自由、詐欺、傷害等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市蘆竹警分局9日深夜查獲以杜姓男子為首詐騙集團，涉嫌暴力討債與毆打許姓男子等至少4案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局9日深夜查獲以杜姓男子為首詐騙集團，涉嫌暴力討債與毆打許姓男子等至少4案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局9日深夜查獲以杜姓男子為首詐騙集團，起出球棒、繩索等工具綑綁被害人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局9日深夜查獲以杜姓男子為首詐騙集團，起出球棒、繩索等工具綑綁被害人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，去年11月18日23時許，四海幫成員20歲許姓男子因當晚23時許仍未返家，其母親憂心發生意外打電話向蘆竹分局報案，警方隨後循線在蘆竹區大古山某宮廟前停車場尋獲渾身是傷的許姓男子，但許卻拒絕透露相關案情。

警方後來持續追查發現，許男坦承於案發當日上午11時在高雄市前鎮區以假「書記官」查案為由，向被害人騙得108萬元現金代為保管，但許男卻串通集團中20歲翁姓男子、19歲褚姓男子，以遭「假搶劫」方式回報集團，謊稱108萬元贓款全數遭搶，企圖A掉這筆贓款然後朋分花用。

▲桃園市蘆竹警分局9日深夜查獲以杜姓男子為首詐騙集團，查獲綑綁許姓男子毆打後丟包在蘆竹區大古山地區公廟停車場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警分局9日深夜破獲杜姓男子為首詐騙集團，查獲綑綁許姓男子毆打後丟包在大古山某宮廟停車場，此地點亦是看飛機聖地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，許男於當晚7時返回桃園，卻遭同是四海幫派份子詐團負責人21歲杜姓男子，夥同20歲鄭姓男子、15歲張姓少年等人，將許男強押至蘆竹區某汽車旅館內毆打逼迫交出贓款，許男被毆打成傷於當晚22時許被丟包在蘆竹區大古山某宮廟前停車場，直至深夜11時許仍未返家，其母報警協尋，警方隨後找到許男，根據其活動軌跡查出全案，查出許男企圖「黑吃黑」方式詐騙A來的贓款。

蘆竹警分局偵查隊9日下午持桃檢檢察官指揮核發拘票，查獲詐團以杜姓男子為首共7名成員到案，並起獲球棒、繩索、車輛等作案工具，警方查出該集團至少犯下4起暴力討債案件，或以假檢調查案為由要，求交付現金等手法詐騙案件，警方正擴大追查該集團是否涉及其他案件；蘆竹警方呼籲，若有遭到以類似手法詐騙被害人，可聯繫蘆竹警分局偵查隊，電話（03）212－8684。

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