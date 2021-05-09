連續10次存款「一直行備註」感謝媽媽！　過來人曝慘例

▲原PO開心曬出連續10次存款的備註。（圖／翻攝自爆笑公社）



實習記者陳妙津／綜合報導

許多人會以創意方式幫媽媽慶祝母親節，有子女便連續10次現金存款，每次都轉入520元（諧音：我愛你），備註文字則組成「母親節快樂媽媽我愛您」字樣，創意慰勞媽媽的辛勞，讓其他網友看了都稱讚「太會了」。不過也有網友表示，曾經在父親節以同樣方式10次轉帳加備註慶祝，結果下場慘痛，「然後就被警示帳號了！」



原PO臉書社團「爆笑公社」中貼文，附上一張存款簿照片，只見畫面中連續10次現金存款，金額都是520元，總共5200元，每次都備註1個字，在存款簿上直列拼成「母親節快樂媽媽我愛您」字樣，「這樣媽嚇翻了，直呼也太有創意了吧。」

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▲眼尖網友發現10筆金額都是臨櫃存款，直嘆行員好辛苦。（示意圖／記者周宸亘攝）



貼文一出，其他網友紛紛留言大讚超有創意，「這個好」、「心機深的很可以」、「如果再加個零會更有愛」、「羨慕」、「好有愛」、「直接52000，媽媽會更愛你」。不過也有網友現身表示，之前也曾在父親節時以同樣手法幫爸爸過節，結果直接被警示帳號，「有用過類似的給我老爸，888元10個，直接被警示（銀行帳號）」，讓他哭笑不得。



還有其他網友眼尖發現，照片中10次全是臨櫃存款，直呼行員辛苦，「分這麼多筆...只為5200，銀行員辛苦了」、「不要造成行員困擾好嗎」、「奧客」、「行員厭世中......」。但也有人表示，「現在有網銀，自己轉自己打字就好。」