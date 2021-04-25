桃園熟女要幫網交男友付運費　警苦勸：大陸帳號假的啦

▲廖女要匯款幫海外男網友代付運費。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名40 歲廖姓女子，透過網路交友軟體認識叫Scott（史考特）之男子，在博取好感獲得信任後，男子要求匯款代付「金屬保險箱」貨品的11萬元運費，廖女前往銀行匯款為行員發覺有異並通知警方，經員警解說是大陸帳號又是網路認識的男子，為常見詐騙手法，終讓廖女打消匯款。

▲▼員警詳細勸說此為詐騙手法才讓廖女打消匯款念頭。（圖／八德警分局提供）

警方表示，廖姓女子日前在銀行臨櫃要匯款，經行員關懷提問後懷疑遭詐騙，立即通報警方到場協助。八德警分局四維派出所警員黃政碩、林煥傑、李卉蓁據報到達現場，並細心詢問廖女該筆款項去向、用途。

廖女向警方表示，透過交友軟體認識一名叫Scott之海外網友後，經過兩個多月的交談，該名網友Scott某日稱自己寄了一件貨品(金屬保險箱)給海外的一間公司，然後這間公司要向其收取運費，於是希望廖女幫忙匯款這筆約為新台幣11萬元的運費。

員警了解情形後，苦口婆心再三向廖女勸說，並告知所匯為大陸帳號，且又是網路認識的，又不是自己所購買物品，顯然為常見之詐騙手法千萬別上當，廖女經警方解釋分析後，也覺得依其網友指示進行匯款恐會遭到詐騙，遂打消匯款念頭，非常感謝警方及銀行行員的幫忙。

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