　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

▲▼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄一名洪姓單身男子日前到銀行準備匯款至國外帳戶時，被機警的行員發覺疑似遭到詐騙，所幸經過警方安撫及列舉詐騙案例，順利成功阻止這場騙局。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名58歲的洪姓單身男子日前到銀行準備匯款至國外帳戶時，被機警的行員發覺疑似遭到詐騙，立刻通報警方前往處理，洪男一度還堅信未遭詐騙堅持匯款，所幸經過警方安撫及列舉詐騙案例，順利成功阻止這場騙局。

苓雅分局三多路派出所於7日上午9時35分許，接獲轄內銀行來電稱有民眾正要匯款至外國帳戶，疑似遭到詐騙，請求警方人員到場處理。經了解後，發現洪姓男子日前經由臉書社群軟體認識一位自稱慈善家的中國籍女子，兩人相談甚歡。

經過半個月的聊天後，女子趁隙告訴洪男自己喪偶，本身又罹患重病不久人世，想將名下財產交給可信任的人替她經營的慈善事業，但承繼時必需要先匯款做為擔保。洪男不疑有他，立刻前往銀行準備匯款美金2850元時，被機警的發覺有異立刻通報警方前來處理。

三多路派出所警員到場後，洪男一開始仍堅信自己未遭詐騙仍執意匯款，並出示與對方聊天記錄想取信員警。員警一方面安撫洪男的情緒，並列舉出許多詐騙例子並分析整起事件中的不合理之處，經過警方的勸說下，洪男總算恍然大悟發現自己遭騙，並感謝銀行行員及警方的協助，幫自己保住辛苦攢積的存款！

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

快訊／高雄燁聯鋼鐵「7萬公升油儲槽」狂燒！1員工受傷送醫

快訊／高雄轎車暴衝！「連撞2女」後直衝中央分隔島　3人送傷送醫

高雄白車闖燈擦撞Uber衝民宅！駕駛落跑　車內驚見子彈

ET快訊
羅東爆5例群聚感染！消息人士證實：找不到感染源
快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散
傳蘆洲、羅東6本土「感染源不明」！指揮中心回應了
快訊／台股爆量重挫逾700點！　疫情衝擊跌破16600點
快訊／沒戴口罩就罰！　指揮中心擬公布6大措施
宜蘭電子遊藝場女員工傳確診！　1接觸者陽性
快訊／獅子會前會長出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒
快訊／傳新北、宜蘭感染源不明　柯文哲15:00宣布「北市防疫
「五股獅子會」前會長驚傳確診　「LINE訊息」完整內容流出
獨／本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

輪椅身障友挑戰合歡山步道　暖警護送清路障助攻主峰成功

向護理師致敬！門諾拍影片慰辛勞　護理師歌手阿爆獻唱

公路設計新思維！台9富源→瑞北拓寬路段　景象優美事故降低

台東女3天沒音訊！追手機GPS發佈全國警察雲端系統　母親節尋獲

調查局人員招考　受訓期間約4萬津貼分發起薪7萬

屏東身障男騎機車買早餐跌倒　潮州警火速救援

苗栗偏鄉路燈「暗摸摸」　原來電纜線遭剪警逮人

台南路邊停車費重複繳　交通局啟動第2波通知退費

輕微交通事故　屏警提醒「人沒事、車能動、快拍照、速移車」

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

輪椅身障友挑戰合歡山步道　暖警護送清路障助攻主峰成功

向護理師致敬！門諾拍影片慰辛勞　護理師歌手阿爆獻唱

公路設計新思維！台9富源→瑞北拓寬路段　景象優美事故降低

台東女3天沒音訊！追手機GPS發佈全國警察雲端系統　母親節尋獲

調查局人員招考　受訓期間約4萬津貼分發起薪7萬

屏東身障男騎機車買早餐跌倒　潮州警火速救援

苗栗偏鄉路燈「暗摸摸」　原來電纜線遭剪警逮人

台南路邊停車費重複繳　交通局啟動第2波通知退費

輕微交通事故　屏警提醒「人沒事、車能動、快拍照、速移車」

快訊／新北+宜蘭傳6確診！宜蘭某高中急發通知：有高中生家長確診

彰化年輕男上吊「送肉粽路線急改」　廖大乙：送山上冤魂恐回頭

Lulu百萬粉專頁「2021年發文突被消失」　一開傻眼急喊：求救

回不去了！高雄房價全面翻漲　1字頭倖存區只剩它

盤點電池效能　iPhone 12 Pro Max表現獲第4名　

高雄城堡透天3.65億賣他！建商私人出手　夜市、角地通通買

中國稱「妥善安排台灣參與世衛」　行政院：打壓無所不在

本土疫情升溫！5月演唱會首當其衝　陶晶瑩、許富凱憂二度延期

富邦助印度抗疫　宣佈捐贈3000萬！

確保水路不中斷！高市府出招　出動空拍機勘查高屏溪上游

地方熱門新聞

彰化男上吊送肉粽到山上！宮廟電話被打爆

po網批名店母親節蛋糕太潦草

彰化2死今送煞！1男自殺送南投山上

泰籍移工酒後起衝突 持刀刺死同鄉

埔里白骨近4月無人指認

提領現金行為太像詐欺車手

網路瘋傳　1184案曾到雲林

高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

金門「藍眼淚」今年大爆發　6追淚地點曝

「青埔好靠近」肯定徐景文傳送在地聲音　

內埔「車輛暫停卡」貼心又窩心　鄉親稱「讚」

調查局人員招考　受訓4萬分發起薪7萬

女餓到受不了打到派出所　2警神救援

金門撿到飄怪香黑石　價值恐破240萬

更多熱門

相關新聞

高雄翁堅持領百萬「補貼女看護」　員警勸退

高雄翁堅持領百萬「補貼女看護」　員警勸退

高雄小港區一名老翁日前到銀行提領100萬，行員見老翁年紀已大且有稍微失智的情形，連忙詢問高額提款的用途，老翁回答是要匯款給一名曾照顧他10年的女看護，但由於老翁先前有胡亂提款的紀錄，因此事先他的兒子就拜託過銀行不要任意讓他提款，不過不管行員怎樣跟老翁勸說他都執意要匯款，最後行員報警求助，才將老翁勸退，沒輕易將存款匯出。

台假鮮肉扮副總真面目曝　50急婚陸女積蓄全梭遭詐

台假鮮肉扮副總真面目曝　50急婚陸女積蓄全梭遭詐

連10次存款「一直行備註」謝媽媽！過來人曝慘例

連10次存款「一直行備註」謝媽媽！過來人曝慘例

雪品購物APP搞假網拍真詐財　30人報案損失150萬

雪品購物APP搞假網拍真詐財　30人報案損失150萬

柯文哲竟成詐騙工具！不肖業者盜照詐財騙投資

柯文哲竟成詐騙工具！不肖業者盜照詐財騙投資

關鍵字：

詐騙匯款機警行員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

快訊／疫情延燒！蘇貞昌曝「台灣有新狀況」　國人該收心了

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面