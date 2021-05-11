高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

▲高雄一名洪姓單身男子日前到銀行準備匯款至國外帳戶時，被機警的行員發覺疑似遭到詐騙，所幸經過警方安撫及列舉詐騙案例，順利成功阻止這場騙局。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名58歲的洪姓單身男子日前到銀行準備匯款至國外帳戶時，被機警的行員發覺疑似遭到詐騙，立刻通報警方前往處理，洪男一度還堅信未遭詐騙堅持匯款，所幸經過警方安撫及列舉詐騙案例，順利成功阻止這場騙局。

苓雅分局三多路派出所於7日上午9時35分許，接獲轄內銀行來電稱有民眾正要匯款至外國帳戶，疑似遭到詐騙，請求警方人員到場處理。經了解後，發現洪姓男子日前經由臉書社群軟體認識一位自稱慈善家的中國籍女子，兩人相談甚歡。

經過半個月的聊天後，女子趁隙告訴洪男自己喪偶，本身又罹患重病不久人世，想將名下財產交給可信任的人替她經營的慈善事業，但承繼時必需要先匯款做為擔保。洪男不疑有他，立刻前往銀行準備匯款美金2850元時，被機警的發覺有異立刻通報警方前來處理。

三多路派出所警員到場後，洪男一開始仍堅信自己未遭詐騙仍執意匯款，並出示與對方聊天記錄想取信員警。員警一方面安撫洪男的情緒，並列舉出許多詐騙例子並分析整起事件中的不合理之處，經過警方的勸說下，洪男總算恍然大悟發現自己遭騙，並感謝銀行行員及警方的協助，幫自己保住辛苦攢積的存款！

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