基隆重症婦竹山「指」南宮用餐？正港紫南宮：查無遊覽車車號

▲竹山紫南宮。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

台灣新冠肺炎疫情今天（12日）暴增16例確診，其中案1217是50多歲女性，在基隆長庚被驗出確診，且前幾天有搭遊覽車參加赴南部的進香團，立委林俊憲更在臉書公布其足跡圖，指案1217曾隨團途經南投「指」南宮用餐；竹山紫南宮廟方則澄清，遍查遊覽車進出紀錄並無發現案1217所搭乘的車號，且該足跡圖還把廟名寫成「指」南宮，可信度令人質疑。

台南立委林俊憲稍早於臉書PO出圖卡、公布確診基隆婦（案1217）足跡，從5月1日上午7時到5月2日上午7時的24小時內，案1217自新北某宮廟搭乘遊覽車赴南部進香，接著遊覽車沿途停靠南投竹山「指」南宮用午餐，下午1點至2點抵達台南府城某媽廟、某觀光工廠參觀，提醒民眾要特別注意。

紫南宮廟方指出，凡團客搭遊覽車前來進香或參觀，廟方一定會登記日期、車號等資料，但遍查5月1日當天的紀錄，並未發現案1217所參加的進香團車號。

廟方也強調一向落實防疫工作，無論針對進香遊客的量體溫、戴口罩、以酒精乾洗手，或環境清潔等都有嚴格要求，1日至今已超過10天時間，無論工作人員或一般遊客狀況都很正常，並無任何群聚感染的徵兆。

此外，該足跡圖並非中央疫情指揮中心所公布，而且圖卡上寫的是「指」南宮，而非「紫」南宮，廟方表示無法確認資訊可信度，明天上午10時將召開記者會公開釋疑；南投縣政府也表示，確診個案足跡以中央流行疫情指揮中心公佈為準，但為確保社區安全，明日清晨將由環保局會同竹山鎮公所清潔隊前往實施環境消毒。

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