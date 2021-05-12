呂秋遠6點建議「讓病毒傳播斷鏈」　3萬人感動讚爆：安心了

▲台北市萬華區大消毒，防疫人員進入龍山寺。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣疫情升級，律師呂秋遠12日晚間提出「知止、靜、定、安、慮、得」6點建議，呼籲大家忍耐一時不便，團結一致度過難關，不要恐慌、搶購物資，只要撐到6月中旬，或許就能讓病毒傳播在某些地方「斷鏈」，安然度過危機。

呂秋遠表示，目前疫情離第三級只有一點點的距離，一旦升級，大家的生活將有重大改變，不僅所有商業活動將暫停，室外10人以上、室內5人以上聚會也將禁止，只保留基本維生所需的營業活動，衝擊甚鉅，因此他提出6點建議，盼能讓大家安心：

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一、知止

專一做好防疫工作，防疫不只是靠政府，更要靠大家協力，除了老調重彈的勤洗手、戴口罩、保持社交距離外，到六月中以前，也請不要再參加或舉辦任何中大型群聚活動，「讓病毒傳播就在某些地方斷鏈，危機就可以安然度過。」

二、靜

不要再吵架了，要槍斃誰、究責誰，眼下都沒有意義。

政府已經領導防疫工作一年多，好不好公道在人心，現在台灣每年幾乎都有選舉，「你可以在往後對執政黨獎賞或懲罰，但是現在是逼近戰爭狀態，團結一點好不好？」

三、定

不要恐慌，恐慌不能解決問題；擊敗我們的，通常是人心，而不是病毒。

關於已經發生的，我們無能為力改變，但還沒發生的事情，我們大有可為。傳播鏈是可以斬斷的，但如果恐慌，或不當一回事，就會引發太多混亂，「鎮定」是我們現在必須保持的能量。

四、安

不要搶購日常用品、不搶都夠，搶了永遠不夠。

不要相信、散播任何未經防疫中心證實的消息，更不要哄抬物價，這些行為都可能觸法。安心做好日常生活該做的事情，並做好防疫措施、盡好防疫本分，就是防堵疫情的重要關鍵。

五、慮

注意防疫中心公布的消息，有資格的人要去打疫苗，沒資格的人請耐心等候。

記得關心身邊的人有沒有做好防疫，有空也打個電話回家叮嚀爸媽「不要再參加進香團」，並提醒朋友不要再去員工旅遊聚餐。

上班戴口罩，沒事就廢在家裡當宅男宅女，「耍廢就可以救台灣，這是千載難逢的機會。」

六、得

就這個月，請忍耐，把自己堅韌的精神拿出來。田螺含水就能過冬，更何況現在是夏天，病毒難不倒我們台灣人的。

許多網友看完紛紛大讚，「全聯超多人搶貨，我直接退駕，讓他們去群聚」、「今天在台北東區還是有好多人不戴口罩，尤其餐飲商家也是 ... 心累」、「耍廢救台灣，大家一起當宅宅」、「說得太好，照做就對了」、「謝謝律師在此時發文，穩定大家不安焦慮的心情」、「我們一定會逆轉勝的！」