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北市宣布停辦「市長獎頒獎」　教育局9大防疫措施出爐

▲北市校園防疫措施。（資料照／台北市教育局提供）

▲北市校園防疫措施。（資料照／台北市教育局提供）

記者蘇晏男／台北報導

國內新冠疫情升級第2級，台北市教育局除祭出國中會考5大防疫措施、畢業旅行（含校外教學）停辦外，12日下午再推出9項防疫因應措施，其中包括停辦市長獎頒獎典禮、國中小新生採線上報到；另外，北市也進行台北酷課雲教學演練，確保北市遭遇大規模停課時能運用線上教學平台進行遠距同步OnO及非同步教學，而教育局也請各校校即日起於校內進行線上教學演練。

教育局表示，為維護北市學生安全健康，12日上午已公布國中會考5大防疫措施、校園場地暫停對外開放、畢業旅行（含校外教學）停辦、社團成果發表會停辦及畢業典禮採多元線上方式進行；現在依據台北市政府準第三級防疫措施及「台北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情小組會議」決議採取9項嚴密防疫因應措施，包括：

第一，各級學校游泳課程停辦至學期結束：台北市各級學校游泳教學課程自12日起暫停實施至本學期結束，學校水上運動會等活動亦暫緩辦理。

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第二，樂齡學習中心、樂齡學堂等自12日起停課：台北市樂齡學習中心、樂齡學堂及成人基本教育研習班的實體課程自12日起停課至2021年6月8日；樂齡學習中心場地不外借。

北市社區大學暫不停課，落實加強各項防疫措施續，並續依中央疫情指揮中心及北市疫情指揮中心的策略，視疫情發展作滾動式調整；另各校辦理「身心障礙成人教育班」自即日起停辦至2021年7月2日（星期五）。

第三，全市市長獎頒獎表揚停辦：為避免群聚感染，109學年度市長獎停止辦理集中式頒獎典禮，回歸各校於校內畢業典禮進行頒獎，以資鼓勵學生。

第四，學校朝會採多元方式進行：為避免集會造成群聚感染，各級學校朝會將採多元方式，包含線上視訊、分班級輪流及班級廣播等多元方式辦理。

第五，國中小新生線上報到：北勢國中小新生報到今年度全面採用線上報到方式，減少接觸感染，家長可使用電腦或行動載具國小新生於6月5日至20日期間，進入「新生報到入口網」網站填寫報到資料即可完成報到。家長如有操作問題，可電洽各國小諮詢協助，如有需要親自到校辦理，請先電洽學校約定服務時間，以分散人流，減少群聚。

國中新生於6月15日至17日期間，進入「新生分發入學作業平台」網站完成網路報到，系統將發送簡訊通知家長，家長如有操作問題，可電洽各國中諮詢協助，如有需要親自到校辦理，亦請先電洽學校約定服務時間，以分散人流，減少群聚。

第六，幼兒園招生作業採E化等多元方式進行：北市110學年度公立及非營利幼兒園招生於近日展開，每年皆於5月中旬辦理新生家長參觀週活動，惟目前因應疫情嚴峻，已緊急暫停所有家長參觀活動，改採線上E化之簡報、影片或直播等多元方式辦理。

另於2021年6月6日至6月16日分階段辦理招生作業，北市提供線上「登記、抽籤、報到」一站式服務，鼓勵民眾多多利用台北市公立及非營利幼兒園招生E點通辦理線上登記及報到作業；倘部分資格需採現場登記審核者，各校將採1生1家長入園登記為原則，並維持社交距離、良好通風，落實防疫相關措施。

第七，國中、國小藝術才能班術科測驗如期舉行加強防疫：原定5月15日及22日至24日舉辦的國中、國小藝術才能班（音樂、舞蹈、美術）術科測驗，所有人員一律採實名制，考生需繳交健康聲明書，並主動回報旅旅遊史及接觸史，每間教室至多容納30名考生，並保持室內空氣暢通，如開冷氣，教室四個角落窗戶應開啟5至10公分，其餘細項均比照110年國中會考防疫相關規定辦理。

八、台北酷課雲教學演練：為因應北市若升級至警戒標準第三級各校師生教學與學習需求，台北酷課雲也因應疫情，大幅提升系統效能，確保北市遭遇大規模停課時能運用線上教學平台進行遠距同步OnO及非同步教學，並請各校校即日起於校內進行線上教學演練。教育局也提醒師生及家長預先測試家中電腦、行動載具及網路連線情況，並以學生台北市校園單一身分驗證帳號測試登入台北酷課雲，並已為經濟弱勢學生預備近2萬台行動載具供借用，以確保每一位學生學習不中斷。

九、其他活動－青發處活動延期：原定5月23日舉行的「2021ALL FOR YOUNG高中職校際盃街舞大賽」，將停止辦理；5月29日舉行的第七屆秀17－台北市青少年時尚造型設計競賽複賽活動，將延期至7月16日舉行。

此外，教育局也請北市師生、家長持續關注教育局網站及臉書，若有相關防疫最新措施均將即時發布，接下來即將展開的各級學校教師甄選與教保員甄選亦將視情形滾動修正措施並另案發布。教育局並再次表達對各級學校一線教師及行政人員的辛勞，致上最崇高的謝意，希望大家共體時艱，一起應變，攜手度過本次疫情關卡。

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