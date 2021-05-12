不斷更新／台師大宣布「全面實施遠距」！　全台「各大學防疫措施」懶人包

▲全台「各大學防疫措施」懶人包。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增16例本土案例，創單日歷史新高，即使尚未宣布升至第3級，但許多大學為圍堵疫情擴大，已超前部署，自行採取第3級警戒。《ETtoday新聞雲》也為讀者「不斷更新」全台各大專院校防疫最新資訊。

台灣大學

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修課學生人數達100人以上大型課程 (不含實驗/實習/實作課程)，自5月12日起請改採遠距教學，小班課程應保持室內1.5公尺的社交距離，全程配戴口罩，請所有老師包涵並配合辦理。

▲防堵疫情！台大宣布大班課程採遠距授課。（圖／翻攝國立臺灣大學）

陽明交通大學

因應疫情升溫，全校課程改採線上授課，停止辦理實體演講活動，系所會議改採線上會議。

台灣師範大學

即日起（5/12）校園課程建議全面實施遠距。另外，除上課與校隊訓練外，體育館與重訓室將暫停開放；圖書館部分，則暫時不開放校外人士進出。

▲防堵疫情！全台大學陸續宣布實施遠距教學。（圖／翻攝臺師大學生會 NTNU SU）

清華大學

100人以上課程，調整為線上遠距教學；30~100人課程將由教師自行決定是否改採線上教學。

政治大學

100人以上課程自即日起至6月8日止，全面實施遠距教學。

台灣科技大學

修課達100人以上之課程，改為遠距教學。修課人數未達100人，進行實體課程者，務必全程全員配戴口罩。

台北醫學大學

100人以上以及教室位於地下室之課程，調整為遠距離教學。

東華大學

100人以上之課程，調整為線上教學。

文化大學

即日起至6月8日，選課人數100人（含）以上課程 採取分流遠距教學方式授課

中山醫學大學

100人以上課程，採分班分流上課。

台北大學

本校5月17日開始5人以上課程採取「全面遠距」（如提前宣布三級，則立即實施），此段時間「強烈建議」遠距教學。

台北科技大學

100人以上課程，實施遠距教學。

東吳大學

校內90人以上授課教室，得採遠距教學或分組到校或分班上課，

成功大學

各教學單位若選課人數超過100人之課程需採用：教師採實體授課，第二間教室同步連線學習​、教師採實體授課，部分學生實體學習，開放部分學生線上同步或非同步學習​、課程採線上同步或非同步教學​，且師生須確實配教室採用間隔座位。

