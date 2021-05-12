「守護台灣不能只靠人民」　蔡壁如：政府收心人民才能安心

▲蔡壁如。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌11日上午表示國內疫情有新狀況發生，「大家該收心了」，接著連兩天共計爆出20個本土病例，引起國人憂心。對此，民眾黨立委在臉書表示，守護台灣，只有政府收心，人民才能安心。

對於疫情升級，蔡壁如3問政府，第一，「疫情的真實狀況是什麼？假設國內的疫情真的到了三級警戒的地步，政府的配套措施會是什麼？」；第二，「如果是全國性質的警戒地步；那麼，為確保國內的醫療能量，台灣的境外移入可以暫停嗎？」；第三，「防疫圍堵，政府的專業考量在哪裡？」

蔡壁如質疑，關於疫情的真實狀況，坊間充斥各種訊息，除了基隆、宜蘭，連台北都有「不明確診個案」。

她表示，台灣很小，就是一日生活圈，一旦宣布進入三級警戒，政府必須保證防疫物資的充沛！「但我們是不是應該來盤點一下，包括疫苗在內，究竟台灣的防疫物資還有多少？能用多久？這些資訊是不是應該讓國人知道？只有資訊公開透明，才能避免不必要的恐慌」。

「未來，病毒可能是人類最大的敵人，必須長期抗戰，我認為只有提高疫苗的接種率，才能盡快讓我們的生活恢復到正常狀態，總統蔡英文今天下午也說：會持續購買疫苗，但是，究竟買到多少疫苗？至今還是沒有具體的答案，為什麼？政府什麼時候出面說清楚、講明白？」

蔡壁如寫道，這個月初開始，她就已經在臉書上說過，這是一場政府和人民必須合作的戰疫，人民難免鬆懈，「但政府不能！」否則怎麼會放寬機組人員的檢疫標準？疫情指揮中心要思考如何取得產業經營與防疫的平衡？相關配套要有時間表。

她強調，「我們要守護台灣，不能只靠人民，拜託蘇院長，只有政府先上緊發條，充份的資訊對等，人民才能安心啊！」