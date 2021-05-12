快訊／指揮中心公布新足跡「宜蘭全聯嵐峰門市」　一張圖看懂

▲宜蘭銀河百家樂遊藝場群聚，累計造成8人確診。（圖／記者游芳男攝）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭遊藝場群聚重大快訊！指揮中心宣布，個案足跡部分，新增全聯嵐峰門市，曾於附表時間、地點活動的民眾，請進行自我健康監測，減少出入人多擁擠的公共場所，外出請正確佩戴口罩。

指揮中心表示，若5月24日前出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。

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▼遊藝場群聚，指揮中心公布個案足跡活動史。（圖／指揮中心）

▼銀河遊藝場大消毒。（圖／記者游芳男翻攝）

對此，全聯聲明全文如下：

為防範疫情，全聯所有門市人員持續做好自主防護措施，每天上班都佩戴口罩、量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀，也會立即要求員工自主健康管理、自行居家休養，並加強門市環境消毒。

宜蘭嵐峰門市於5/12晚上進行閉店清消作業，全部商品都遮蔽做第一道消毒作業，接著再用第二道防線紫外燈做室內殺菌，隔天第三道作業再用漂白水擦拭全部賣場，採取高規格防疫措施。

另外，全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，將要求立即自主健康管理與自行居家休養。

全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護他人。

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