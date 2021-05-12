單日新增本土16例　蔡英文召開國安高層會議盤整防疫

▲總統蔡英文於中常會前發表疫情警戒談話。（圖／翻攝民進黨直播）



記者陶本和／台北報導

針對近期國際疫情升溫及國內疫情挑戰，總統府發言人張惇涵12日表示，總統蔡英文將於近日邀集相關部會單位，召開國安高層會議，再次盤整防疫各項措施，政府會做好各項防疫工作，也期盼全民同心、守住疫情，讓台灣再一次度過疫情挑戰。

中央流行疫情指揮中心12日下午公布國內新增16例本土及1例調查中COVID-19確定病例，皆為本國籍。

對於國內疫情面臨嚴峻挑戰，張惇涵表示，每週三蔡英文皆會與行政院蘇院長有例行性會議，就各項國政重要議題進行討論，這是許多跑總統府的媒體朋友所知道的事，今日也不例外。

張惇涵強調，總統與蘇貞昌今天也就近日疫情狀況深度交換意見，實際上，蔡英文與蘇貞昌、陳時中都有密切聯繫，隨時掌握疫情相關狀況。

張惇涵說，蔡英文在會中指示三個「務必」，總統請蘇院長協調中央各部會與各地方政府，配合中央流行疫情指揮中心的專業指引，務必以最嚴謹的態度因應這波疫情挑戰。

同時，務必確保防疫物資和醫療系統持續充足。此外，行政團隊對於疫情相關的錯假訊息，也務必以最快速度澄清。必須確保國人健康安全，也避免國人因錯假訊息而恐慌。

針對近期國際疫情升溫及國內疫情挑戰，張惇涵表示，蔡英文將於近日邀集相關部會單位，召開國安高層會議，再次盤整防疫各項措施，政府會做好各項防疫工作，也期盼全民同心、守住疫情，讓台灣再一次度過疫情挑戰。