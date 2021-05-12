新竹市家電補助...冷氣、冰箱舊換新　每戶最高補助1萬5

▲新竹市家電補助活動即日起受理補助申請。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為推廣住宅節電，新竹市政府108-109年與經濟部攜手祭出4,500萬元鼓勵更換節能冷氣機與冰箱，獲得市民熱烈響應，補助額度全數用罄，補助冷氣機及冰箱舊換新共約1萬5,000台，每年約省電998萬度。今（110）年獲經濟部補助家電舊換新2,160萬元，新竹市副市長沈慧虹於今（12）日記者會宣布，新竹市家電補助活動自即日起開始受理補助申請，並邀請市民盤點汰換家中耗能家電，把握最後補助機會，一起節能減碳愛地球，展現新竹市小城大力量。

新竹市推動節能不遺餘力，在104至106年連續3年節電表現全國前三名，107年度開始與經濟部合作推出為期3年的「縣市共推住商節電行動計畫」，去（109）年新竹市住宅用電與105年比較，住宅部門節電率達3.3%，全國第2名。

沈慧虹表示，不要小看節能家電的省電魔力，選擇能源效率高的家電產品，就是省電生活的重要策略，鼓勵市民共同響應節電政策，盤點家中電器產品，依循4個購買小撇步：「選」1,2級、「換」家電、「有」補助、「揪」省電，把傳統耗費能源的冷氣與冰箱，汰換成為節能型，就可以降低生活用電量。

記者會現場邀請省電婆媽分享居家生活節電術，「省電就是省錢」，在炎炎夏日裡，學會兩招撇步，保證省電清爽過一「夏」！第一選擇購買能源效率1級或2級的電器，第二養成節約能源好習慣，包括定期清洗冷氣濾網，冰箱內物品不超過8分滿。同時省電婆媽也到賣場內，現場教學如何選購節能的冷氣機、電冰箱，冷氣機除選擇低能源分級外，也需考量選擇窗型或分離式、冷氣功率及坪數；電冰箱也必選擇低能源分級，更要考量冰箱容量、採買食材的習慣（冷凍和冷藏空間）及開門使用便利性等，更教導民眾可利用紙張測試冰箱膠條是否損壞，以確定冰箱是否密閉關妥。

新竹市環保局長江盛任表示，今年服務再升級市民便利性，設置「中華電信」4大門市據點收件，分別為中正門市、林森門市、建新門市及科園門市，其中中正門市及林森門市更提供假日收件的服務，民眾可多加利用，受理時間依門市收件時間為主。為確保現場辦理文件填寫之正確性，請攜帶申請書、申請資料影本及印章，以利加速申請作業，請民眾把握機會。

環保局提醒，市民朋友到指定中華電信4個門市申請補助時，新家電須已安裝完成並填妥申請書，同時提供6項資料影本，包括申請人身分證正反面、電費收據（用電種類顯示為表燈非營業用）、申請人金融機構存摺封面、購買發票、新機保證（固）卡、廢機回收證明單。如採「郵寄掛號」請填妥申請書及備齊資料後，寄送到「30058 新竹市北區海濱路240號5樓 家電舊換新補助 收」；親送環保局者，請送至「新竹市環境保護局1樓」，郵寄掛號及親送環保局的市民朋友，請於110年6月1日前送達完成，若民眾於資料補正期間補助金額用罄，該案則不予補助，此外，特別提醒民眾，倘補助經費用罄則即刻不再受理申請。

江盛任表示，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效率1或2級的冷氣機及冰箱。家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3,000元，3瓩級300公升以下之冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3,000元，每一裝機地址最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元，自即日起開始受理補助申請，補助可追溯至購買日期107年12月7日，經費用罄截止。

環保局也特別提醒，去（109）年抽查發現少數民眾現場狀況與申請文件不符或尚未安裝，再次提醒請市民新家電安裝完成後方能提出申請。同時申請案之同一電號僅申請一次為限；另節能家電補助只限「舊換新」且須購買節能1、2級電器，單純新購冷氣機或冰箱則無法補助。民眾欲購買符合本案「家電舊換新」補助的冷氣機及冰箱，請查詢經濟部節能標章全球資訊網站（http://www.energylabel.org.tw/purchasing/psearch/list.aspx）。

家電補助申請表單下載及申請案審核進度，請至新竹市全民節電主題網站（https://energy-smart.hccg.gov.tw/），若有任何相關問題，歡迎致電03-5368920轉2021或0800-200-835（省能源，幫上我），將有專人竭誠熱心服務。