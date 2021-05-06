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竹市「環保消費借杯杯」啟動　「集點快閃」兌換折價券

▲民眾到活動店家租借環保杯。（圖／新竹市政府提供）

▲民眾到活動店家租借環保杯。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為減少一次性容器的垃圾量，新竹市自108年起推動飲料杯免費租借活動，廣受民眾熱烈迴響，租借使用杯次逐年增加，108年1,154杯次、109年成長到1,680杯次。今（110）年辦理「2021新竹市減塑生活運動 PART1環保消費借杯杯」活動，共計20家飲料店參與，活動日期自即日起至12月31日止，享有「甲地借乙地還、你租我洗」的便利措施。現在至5月31日更推出「集點快閃」活動，租借容器使用完畢進行歸還，即獲活動點數1點，集滿6點兌換折價券30元。

新竹市環保局長江盛任表示，台灣飲料店數量龐大，但並非所有人皆會自備飲料杯，「環保消費借杯杯」活動就在「使用一次性容器」跟「自備外帶容器」走出第三條路，透過容器租借模式，讓飲料杯不再喝完就丟，即使忘記自備外帶容器，也可以很環保為垃圾減量貢獻心力，爰以推動108年「器喝茶」、109年「有好風器」活動，帶動風城民眾落實容器減塑，進而友好環境。

為落實無紙化減少垃圾量，「環保消費借杯杯」活動採用「電子集點」方式，民眾透過手機LINE加入「好盒器」好友，綁定手機號碼後即可進行租借，每支手機號碼每日最多可借6個杯子，並享有「甲地借乙地還、你租我洗」的便利措施。

租借容器使用完畢後，於任一配合店家或自助歸還站進行歸還，即可獲得1點活動點數，集滿6點即可於「好盒器」LINE好友選單，兌換30元店家折價券1張，於下次消費使用，折價券使用期限至110年6月7日。兌換折價券僅限同一手機帳號之集點兌換，且點數無法轉移，亦不接受不同手機帳號合併使用。

「環保消費借杯杯」活動20家飲料店家名單如下：小品Drink-金山店、甲文青-竹科金山店、上宇林-金山店、茶聚-光復店、樂台羽茶-光復店、烤茶圓、上宇林-光復店、京茶山-光復店、天芳葉談、Redness Coffee 紅鼎咖啡、河堤上的貓、西米露之家、糖奶奶-護城河店、小澤宅宅-大同店、新復珍戲院、貢茶-城隍廟店、可不可熟成紅茶-城隍廟店、茶工業-新竹西大店、林記古意奶茶-城隍廟店、迷客夏-新竹北門店。

為方便民眾歸還租借杯，特別設置3處飲料杯自助歸還站，分別於新復珍戲院、新竹科學園區科技生活館及紅鼎咖啡，各設置1台飲料杯自助歸還機，每日上午8點至午夜12點可自助歸還租借之飲料杯。

活動詳細資訊可見活動店家店頭海報，或查詢新竹市環境保護局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）。

環保局表示，希冀藉由全民綠生活運動，延續推行租賃容器優惠，塑造友好的減廢風氣，促進民眾參與響應環保減塑行動，友善地球環境，一起「免廢」愛地球，打造零廢棄生活。

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