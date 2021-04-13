竹市「袋袋友禮」開跑　5月底前租借購物袋抽禮券3000元

▲「環保消費 袋袋友禮-購物袋免費租借抽獎活動」，獎項共計230名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局自108年8月首辦「消費購物袋著走 減塑集點好禮送」活動，共計租借1,250個環保購物袋，去（109）年8月透過「環保袋自動租借機」的便利模式，將環保袋租借導入竹蓮市場，共計租借5,055個環保購物袋，租借率較108年成長達404%，成果亮眼。今（110）年延續前兩年支持熱潮，於4月13日至5月31日，加碼舉辦「環保消費 袋袋友禮-購物袋免費租借抽獎活動」，獎項共計230名，最高獎項為禮券3,000元，邀請民眾踴躍參與，一同加入全民綠生活減塑行列。

環保局長江盛任表示，新竹市推廣借用購物袋已顯有成效，除去年已設置的「愛買新竹店、HOMEBOX新竹店、新竹大遠百、竹蓮市場」4處環保袋租借站點外，今年4月13日起，再新增賣場與傳統市場各1處，包括愛買巨城分店與果菜市場2處，2處皆設置「環保袋自動租借機」，使用完畢後歸還至服務台或管理室，即可退回10元押金。

江盛任說，新竹市推廣借用購物袋，因應賣場及傳統市場不同客群的消費行為，特別開發「綁定手機、投幣式」兩種租借方式，「綁定手機」租借地點為「愛買新竹店、HOMEBOX新竹店、新竹大遠百」3處，「投幣式」的「環保袋自動租借機」設置地點為「竹蓮市場、愛買巨城分店、果菜市場」3處。

「綁定手機」展現新竹市的「科技設計力」，民眾租借購物袋不需支付任何押金，僅須透過登記綁定個人手機號碼，並刷取購物袋條碼即可進行租借及歸還。「環保袋自動租借機」提供「投幣式、袋分尺寸」的親民方式，環保袋尺寸分類為大、中、小3種規格，寬度各約20、40、50公分，民眾可依需裝物品大小，選擇適當的購物袋，透過投入10元押金，即可選擇機台上之編號，租借1只購物袋，使用完畢後歸還至服務台或管理室，即可退回10元押金。

環保局表示，為擴大宣導租借購物袋循環經濟的優點，4月13日至5月31日加碼辦理抽獎活動，活動期間至6處環保袋租借站點租借購物袋，歸還時即可獲得專屬QR code抽獎券乙張，依抽獎券說明登錄手機號碼與姓名，即完成抽獎資格，每人每日限借2只購物袋。得獎名單6月11日公布於新竹市環境保護局資源回收網(https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/)。

抽獎活動獎項分為4項，總獎項共計230名，獎項包括「特獎」遠東百貨商品券3,000元計6名、「頭獎」遠東百貨商品券2,000元計12名、「貳獎」遠東百貨商品券1,000元計12名、「普獎」7-11電子商品卡計200名，每人限領1個獎項，若有重複得獎者，以最高獎項為主。

新竹市6處環保袋租借站點資訊如下：竹蓮市場（竹蓮街15號，營業時間06：00-14：00）、愛買新竹店（公道五路二段469號，營業時間09：00-22：00）、新竹大遠百（西大路323號，營業時間11：00-22：00）、HOMEBOX新竹店（經國路二段425號，營業時間09：00-21：50）、愛買巨城店（中央路299號，營業時間10：30-22：30）、果菜市場（經國路一段411號，營業時間06：00-12：00）。