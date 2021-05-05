林智堅訪廣源造紙廢水處理廠　工業污水秒乾淨「魚蝦都愛」

▲新竹市長林智堅參訪廣源廢水處理廠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應水情持續吃緊，新竹長林智堅赴台中訪曾獲18次環保績優獎項的廣源廢水處理廠，參訪了解廣源造紙公司董事長謝廣源自行研發出的「微生物淨化法」，淨化的廢水數值極低，為國家標準的十分之一，淨化的廢水不僅可澆灌園內超過1萬棵樹木、花朵，附近溝渠更出現大量魚群回流，更有附近廠商來此取水，林智堅市長說，盼未來能與廣源合作，以多元方式將水再利用，為水資源開源尋找新解方。

林智堅參訪廣源廢水處理廠，他驚訝，廢水處理廠宛如一座花園。董事長謝廣源更舀起處理過的廢水，證明既無色也無味，他說，混濁廢水淨化的最大功臣是「微生物」，經過這群「員工」作業，僅須一天廢水就變清澈，相關數值都遠低於國家標準。「最終廢水沉澱池」每到傍晚，還吸引許多鳥類來覓食。

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林智堅直說，「很感動」，廣源打破造紙業高汙染刻板印象，更致力於環保，自行研發出廢水處理方法，讓工業廢水變魚蝦都愛的水資源。每天6千噸水資源更是缺水時珍貴無比的資源。新竹市府與水利署在客雅水資源回收中心設置RO級移動式淨水設備，每天供1千噸再生水，未來盼與廣源合作，以多元方式將用水重複利用。

過去造紙總被認為是高汙染產業，謝廣源表示，他花了數年尋找淨化廢水方法，試驗無數次實驗，最終，他轉念不殺廢水中的微生物，以「善待員工」方式，打造「微生物大飯店」，用最適合溫度、濕度，養出大量微生物，來幫忙吃掉水中雜質。

謝廣源說，他們培養維生物，不加入任何酵素、殺菌等化學藥劑，全靠微生物自然達到生態平衡，水質數據也漂亮。過經過他們經驗發現，書本所說導致水質變髒的微生物，反而能跟其他微生物一同合作淨化水質。他笑說，就像一所學校，有好學生與壞學生，只要多加鼓勵，壞學生也可以表現良好。

新竹市府表示，積極推廣循環系統，除了客雅水資源中心外，更高效廚餘處理廠，同樣利用微生物幫助廚餘發酵，處理後的有機質資材可作為培養土，種植蔬果。新竹市府盼也能從廣源取經，將「垃圾變黃金」，把廢棄物再次利用。

市府也提醒，缺水期間政府、企業、市民三方需共同努力節水，另，市府與中央合作努力「開源」，包括每日「北水南調」20萬噸、「RO級」再生水、海水淡化1.3萬噸、17口抗旱水井，並新增「建築物抽排水再利用」，已連繫市內3處工地地下水資源可供使用。