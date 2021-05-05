　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林智堅訪廣源造紙廢水處理廠　工業污水秒乾淨「魚蝦都愛」

▲新竹市長林智堅參訪廣源廢水處理廠。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅參訪廣源廢水處理廠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應水情持續吃緊，新竹長林智堅赴台中訪曾獲18次環保績優獎項的廣源廢水處理廠，參訪了解廣源造紙公司董事長謝廣源自行研發出的「微生物淨化法」，淨化的廢水數值極低，為國家標準的十分之一，淨化的廢水不僅可澆灌園內超過1萬棵樹木、花朵，附近溝渠更出現大量魚群回流，更有附近廠商來此取水，林智堅市長說，盼未來能與廣源合作，以多元方式將水再利用，為水資源開源尋找新解方。

林智堅參訪廣源廢水處理廠，他驚訝，廢水處理廠宛如一座花園。董事長謝廣源更舀起處理過的廢水，證明既無色也無味，他說，混濁廢水淨化的最大功臣是「微生物」，經過這群「員工」作業，僅須一天廢水就變清澈，相關數值都遠低於國家標準。「最終廢水沉澱池」每到傍晚，還吸引許多鳥類來覓食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智堅直說，「很感動」，廣源打破造紙業高汙染刻板印象，更致力於環保，自行研發出廢水處理方法，讓工業廢水變魚蝦都愛的水資源。每天6千噸水資源更是缺水時珍貴無比的資源。新竹市府與水利署在客雅水資源回收中心設置RO級移動式淨水設備，每天供1千噸再生水，未來盼與廣源合作，以多元方式將用水重複利用。

過去造紙總被認為是高汙染產業，謝廣源表示，他花了數年尋找淨化廢水方法，試驗無數次實驗，最終，他轉念不殺廢水中的微生物，以「善待員工」方式，打造「微生物大飯店」，用最適合溫度、濕度，養出大量微生物，來幫忙吃掉水中雜質。

謝廣源說，他們培養維生物，不加入任何酵素、殺菌等化學藥劑，全靠微生物自然達到生態平衡，水質數據也漂亮。過經過他們經驗發現，書本所說導致水質變髒的微生物，反而能跟其他微生物一同合作淨化水質。他笑說，就像一所學校，有好學生與壞學生，只要多加鼓勵，壞學生也可以表現良好。

新竹市府表示，積極推廣循環系統，除了客雅水資源中心外，更高效廚餘處理廠，同樣利用微生物幫助廚餘發酵，處理後的有機質資材可作為培養土，種植蔬果。新竹市府盼也能從廣源取經，將「垃圾變黃金」，把廢棄物再次利用。

市府也提醒，缺水期間政府、企業、市民三方需共同努力節水，另，市府與中央合作努力「開源」，包括每日「北水南調」20萬噸、「RO級」再生水、海水淡化1.3萬噸、17口抗旱水井，並新增「建築物抽排水再利用」，已連繫市內3處工地地下水資源可供使用。

ET快訊
中央大學男女「貼窗喘息」！影片瘋傳　校長寫公開信：我們一起下
女星喝醉打賭閃婚陌生人　挺過尪流連酒店…升格4寶媽
喝1罐不夠？美髮師撞殺黃暐瀚母後　13分鐘內「1+4買5罐」
快訊／黃暐瀚臉書悲痛發聲：「不痛了，媽媽」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中央大學男女「貼窗喘息」！影片瘋傳　校長寫公開信：我們一起下車

林智堅訪廣源造紙廢水處理廠　工業污水秒乾淨「魚蝦都愛」

「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

機師陷染疫風暴　華航全員拍片力挺「YOU ARE MY HERO」暖哭

公文曝！未載明「諾富特2館」是防疫旅館　桃市府回應了

中華醫大護理系加冠317位加冠　蔡旻樺發願圓護理師夢

普妹但身材好有市場嗎？男人的答案很誠實...有「1優點」大贏正妹

５／８東東森森好朋友生活節　舞台節目、交通資訊、防疫安全報你知

印度疫情失控！21師生滯留　教育部：不返台可寄防疫物資

鳳梨罕見嚴肅！狠酸高知識分子「會念書不一定會做事」　萬人讚爆

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

中央大學男女「貼窗喘息」！影片瘋傳　校長寫公開信：我們一起下車

林智堅訪廣源造紙廢水處理廠　工業污水秒乾淨「魚蝦都愛」

「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

機師陷染疫風暴　華航全員拍片力挺「YOU ARE MY HERO」暖哭

公文曝！未載明「諾富特2館」是防疫旅館　桃市府回應了

中華醫大護理系加冠317位加冠　蔡旻樺發願圓護理師夢

普妹但身材好有市場嗎？男人的答案很誠實...有「1優點」大贏正妹

５／８東東森森好朋友生活節　舞台節目、交通資訊、防疫安全報你知

印度疫情失控！21師生滯留　教育部：不返台可寄防疫物資

鳳梨罕見嚴肅！狠酸高知識分子「會念書不一定會做事」　萬人讚爆

PINK FUN雨中玩耍現童心！　公主抱猛旋轉嘆：是不是得罪導演

大立光4月營收降15％　五月更差Q2恐難轉正

獨／撞死黃暐瀚母喝酒壓驚　法官：防刑責少5年3方向蒐證心機男

劉劭威「叫上來就是要用」　洪總評初登板：球質重敢對決

中央大學男女「貼窗喘息」！影片瘋傳　校長寫公開信：我們一起下車

中壢區後備軍人輔導中心拜會市議會　透露曾受命支援口罩製作

刊登半導體人才赴陸職缺即刻開罰　裁罰標準將召開跨部會會議

買10元飲料嫌店員態度差！男子氣炸發文公審　影片曝光風向一面倒

香奈兒超迷你唇扣、口袋包太夢幻！「早春度假秀」亮點一次看

太魯閣號肇事元兇李義祥　民進黨中執會今開除黨籍

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

生活熱門新聞

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

中央大學男女貼窗嘿咻　女主角遭爆黑歷史

烏克蘭正妹初體驗台灣推拿！　叫聲讓網友歪樓

豬農願意「委屈」娶女醫師！他嘆：是真愛

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

一家四口曾住諾富特　竹市國小童需居隔

更多熱門

相關新聞

竹市「回收生活節」26日起跑

竹市「回收生活節」26日起跑

新竹市環保局自107年開辦「回收生活節」，廣受民眾熱烈迴響，資源物回收成果亮眼，且兌換人數逐年成長，107年1,016人、108年1,133人、109年達到1,651人。回收生活節今（110）年邁入第四年，活動日期為4月26日至6月30日，兌換地點於3C賣場、量販店等5處，提交廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢顯示器、廢鍵盤、廢電扇及廢乾電池等6類資源物，即可兌換10元到100元不等的現金抵用券。市長林智堅鼓勵民眾踴躍參加，一起資源回收愛地球，讓資源循環利用，打造環境永續的全民綠生活。

竹市「袋袋友禮」開跑

竹市「袋袋友禮」開跑

周末新竹開趴　玩左岸運動會看馬戲團表演

周末新竹開趴　玩左岸運動會看馬戲團表演

新竹左岸「狗狗公園」啟用　26組遊戲設施

新竹左岸「狗狗公園」啟用　26組遊戲設施

新竹市打造85處城市森林

新竹市打造85處城市森林

關鍵字：

新竹市環保局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面