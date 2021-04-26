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竹市「回收生活節」26日起跑　資源物兌換現金抵用券

▲民眾持資源回收物兌換現金抵用券。（圖／新竹市政府提供）

▲民眾持資源回收物兌換現金抵用券。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局自107年開辦「回收生活節」，廣受民眾熱烈迴響，資源物回收成果亮眼，且兌換人數逐年成長，107年1,016人、108年1,133人、109年達到1,651人。回收生活節今（110）年邁入第四年，活動日期為4月26日至6月30日，兌換地點於3C賣場、量販店等5處，提交廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢顯示器、廢鍵盤、廢電扇及廢乾電池等6類資源物，即可兌換10元到100元不等的現金抵用券。市長林智堅鼓勵民眾踴躍參加，一起資源回收愛地球，讓資源循環利用，打造環境永續的全民綠生活。

新竹市環保局長江盛任表示，感謝民眾連續三年熱情響應回收生活節，締造豐碩亮眼成果。經統計回收成果，廢可攜電腦、廢鍵盤、廢電扇及廢乾電池為三年來必收項目，107至109年共計回收廢可攜電腦2,475台、廢鍵盤3,170台、廢電扇1,007台及廢乾電池3,384公斤，而108、109年額外指定回收項目也創造亮眼佳績，包括108年回收廢光碟片371.7公斤、109年回收廢電視機295台及廢主機600台。

新竹市環保局結合大潤發新竹湳雅店、愛買新竹店、NOVA新竹店、順發新竹店、順發經國店等5家業者，合作辦理「2021回收生活節」，凡持廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢顯示器、廢鍵盤、廢電扇及廢乾電池等6類資源回收物，至上述業者或環保局設置之攤位，即可兌換10元到100元不等的現金抵用券。

民眾持指定資源回收物及數（重）量，即可兌換現金抵用券，兌換標準如下：廢筆記型電腦1台100元、廢平板電腦1台100元、廢顯示器1台100元、廢鍵盤1台10元、廢電扇1台50元、廢乾電池1公斤20元（0.5公斤10元）。現金抵用券視同現金，限於各辦理回收之3C賣場或量販店直接購物折抵使用，使用期限至明（111）年6月30日止，每人每項資源物限兌換3份，數量有限兌完為止。

「回收生活節」分為3C賣場及量販店兩個回收管道，兩個管道皆可兌換廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢顯示器、廢鍵盤、廢電扇及廢乾電池等6類資源物，除NOVA新竹店不收取電風扇外，其他4家業者皆全品項回收。為配合業者場地及人力調度，辦理日期及營業時間略有不同，提醒民眾特別留意。

3C賣場為NOVA新竹店、順發新竹店、順發經國店等3家，辦理日期為4月26日至6月30日，地址及營業時間資訊如下：NOVA資訊廣場新竹店（光復路二段200號，營業時間10：30~21：30）、順發3C量販店（新竹店：金城一路7號、經國店：經國路一段470號，營業時間10：00~22：00）。

量販店則有大潤發新竹湳雅店（湳雅街95號）、愛買新竹店（公道五路二段469號）等2家，環保局將在5月及6月於2家賣場各辦理2場。大潤發湳雅店辦理日期及時間為5/6、5/20、6/3、6/17週四下午14：00~16：00；愛買新竹店辦理日期及時間為5/15、5/29、6/5、6/19週六上午9：30~12：00。

江盛任表示，隨著科技日新月異，資訊產品衍生的廢棄物量逐年增長，但資訊類物品內部可能含有易污染環境之重金屬，不當拆解或棄置，將對環境及人體造成無可挽回之傷害。希望藉由「回收生活節」，鼓勵民眾以「回收代替棄置」，清淨家園之際，將資源物集中回收，保護環境並兌換經濟實惠的現金抵用券。同時提醒民眾，也可將廢資訊物品交由清潔隊資源回收車或合法回收業者處理，切勿當成一般垃圾丟棄，共同維護環境品質，共創乾淨無毒的家園。

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