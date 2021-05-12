陳時中開放地方買疫苗　柯文哲：非常不負責任

▲柯文哲召開防疫因應記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內疫情升溫，但國人對AZ疫苗仍有疑慮。國民黨立委陳玉珍12日質詢衛福部長陳時中時詢問，地方政府若有辦法採購，是否可以自行購買國際疫苗？陳時中回應，可向指揮中心申請。對此，台北市長柯文哲痛批中央「非常不負責任」。

陳玉珍表示，希望補助全金門人公費接種新冠疫苗，但金門人對AZ疫苗仍有疑慮，既然金門有足夠的經費，就有經費自行對外購買其他品牌的國際疫苗，地方政府是否有辦法自行採購？還是必須透過指揮中心一起購買？

陳時中回應，要購買國際疫苗，必須要買有通過EUA的疫苗，只要向指揮中心申請，並透過有執照的藥商做輸入許可，一切合乎規定即可採購。

柯文哲下午召開防疫因應記者會。對於陳時中的說法，柯文哲表示「疫情這件事情，我要講的是說，不然你早說嘛！你現在等於把你中央政府的責任全部丟給地方政府首長，現在是怎樣？變成我們地方政府自己要去買疫苗是不是？那買不到是我們的問題？你要講，你要早點講」

柯文哲還說，過去半年，每次遇到這種問題，都按照中央的指示去處理，「今天這種局面，中央講出這種話，是非常不負責任的行為」。